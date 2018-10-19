В конференц-зале «Алтапресса» бесплатно расскажут, как создать бизнес-команду победителей

24 октября в коференц-зале издательского дома «Алтапресс» пройдет бесплатный бизнес тренинг на тему: «Как создать команду победителей в любом бизнесе?» .

В качестве спикеров выступят бизнесмен, основатель бренда GranMulino Валерий Покорняк и известный общественный деятель, основатель «Barnaul 22» Алексей Куреленок.

Посетить тренинг сможет любой, кто хочет получить новые знания и опыт.

Алексей Куреленок. Фото предоставлено организатором

Слушатели получат ответы на следующие вопросы:

Как создать команду победителей?

Как правильно распределить роли в команде?

Как добиться успеха , работая в команде?

Организаторы тренинга говорят, что он будет полезен для начинающих бизнесменов и тех, кто только собирается открыть свое дело.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить короткую анкету по ссылке: http://23223.ru/bt

Подробную информацию можно получить: по телефону 8 ( 3852) 366−410

по почте 366410@altan.ru

Афиша. Иллюстрация предоставлена организатором

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