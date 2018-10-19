В конференц-зале «Алтапресса» бесплатно расскажут, как создать бизнес-команду победителей

В качестве спикеров выступят бизнесмен, основатель бренда GranMulino Валерий Покорняк и известный общественный деятель, основатель «Barnaul 22» Алексей Куреленок.
Посетить тренинг сможет любой, кто хочет получить новые знания и опыт.
Алексей Куреленок.
Фото предоставлено организатором
Слушатели получат ответы на следующие вопросы:
- Как создать команду победителей?
- Как правильно распределить роли в команде?
- Как добиться успеха, работая в команде?
Организаторы тренинга говорят, что он будет полезен для начинающих бизнесменов и тех, кто только собирается открыть свое дело.
Чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить короткую анкету по ссылке: http://23223.ru/bt
Подробную информацию можно получить:
- по телефону 8 (3852) 366−410
- по почте 366410@altan.ru
Афиша.
Иллюстрация предоставлена организатором
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