Ведущие эксперты интернет-маркетинга поделились полезными кейсами на eMarketingSib2018

В этом году на конференцию съехались делегаты не только из России (города Новосибирск, Омск, Москва, Искитим, Белокуриха, Томск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Междуреченск, Новокузнецк, Красноярск), но и из Казахстана (город Алма-Аты). Всего в 2-х днях конференции приняли участие более 150 руководителей отделов маркетинга, интернет-продаж и интернет-маркетологов. Организаторами конференции выступили группа компаний «Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь».

Наталья Паули , PR-директор «Обуви России». Фото предоставлено организатором

Первый день был посвящен трендам в интернет-маркетинге, каналам продвижения, методам эффективной работы с клиентами. В первой секции выступили Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB, Москва, Федор Вирин, партнёр Data Insight, Москва, Вячеслав Прохоров, CBDO в Одноклассниках, Mail.ru, Москва, Сергей Шляхтич, директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании Связной | Евросеть, Новосибирск.

Вячеслав Прохоров , CBDO в Одноклассниках , Mail.ru , Москва. Фото предоставлено организатором

Дмитрий Сатин рассказал о том, как меняется психология пользователей и как это влияет на интернет-бизнес.

Дмитрий Сатин , основатель компании USABILITYLAB , Москва. Фото предоставлено организатором

Дмитрий Сатин,

основатель компании USABILITYLAB , Москва:

Мы много лет учили, что нужно заниматься поисковой оптимизацией, так как через сайт приходит основной объем потребителей. Сейчас же молодёжь ведет себя по-другому: заболел зуб — обращаешься к Яндекс. Картам, находишь ближайшую стоматологию и идешь туда.

В 2016 году произошел переломный момент, когда мобильный и десктопный трафик сошлись в одной точке, с тех пор мобильный трафик является преобладающим, а 20% пользователей вообще имеют только мобильный опыт.

Дмитрий Сатин , основатель компании USABILITYLAB , Москва. Фото предоставлено организатором

Дмитрий Сатин,

основатель компании USABILITYLAB , Москва:

Мобилизация — основной тренд, который мы сейчас переживаем. Мобильное поведение зависит от характера бизнеса. Например, для такой сферы, как HoReCa, где много завязано на локацию, очень важно иметь качественную информацию, например, в картах, только хорошего сайта недостаточно. Есть принцип mobile first — принцип проектирования цифровых продуктов, который сводится к тому, что сперва проектируем мобильную версию, так как она сложнее, а потом уже можно создавать десктопную версию, которая дает дополнительную ценность.

Федор Вирин , партнёр Data Insight , Москва. Фото предоставлено организатором

Федор Вирин, говоря о результатах исследования IAB Russia Advertisers Barometer, отметил, что все крупнейшие рекламодатели говорят о росте доли интерактивной (digital) рекламы в общих бюджетах на продвижение. Среди самых популярных инструментов — таргетированная реклама в соцсетях, цифровое и мобильное видео, нативная и мобильная реклама и т.п. Если говорить про рынок интернет-торговли, то в 2018 году, по прогнозам Data Insight, рост объема рынка в рублях составит почти 20%. Сейчас доля онлайн-покупателей в регионах растет более быстрыми темпами, чем в крупных городах. 44% клиентов хотя бы раз покупали онлайн не в интернет-магазине, альтернативные каналы продаж — сервисы объявлений (Avito, Юла), маркетплейсы, социальные сети, сообщества совместных покупок, мессенджеры.

4-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» eMarketingSib2018. Фото предоставлено организатором

В рамках секции 2 говорили о соцмедиа, мессенджерах, YouTube и других трендах в рекламе. Свои доклады представили Валентин Васин, руководитель SMM-отдела и медиахаба, Сбербанк, Москва, Нелли Шайхетдинова, руководитель партнерского направления, ЛитРес, Москва, Ольга Нехайчик, Заместитель руководителя направления digital-маркетинга, МТС, Москва, Татьяна Пакшинцева, Media group head in DeltaClick (AG Deltaplan), Екатеринбург, Юлия Шугаева, старший менеджер по работе с рекламными агентствами, Яндекс, Новосибирск, Александр Осокин, руководитель отдела маркетинга, «Инетра», Новосибирск.

Валентин Васин , руководитель SMM-отдела и медиахаба , Сбербанк , Москва. Фото предоставлено организатором

Валентин Васин рассказывал о том, как выстроить работу поддержки в сети и улучшить репутацию бренда.

Валентин Васин,

руководитель SMM-отдела и медиахаба , Сбербанк:

Поддержка в социальных сетях — это уже не поддержка в традиционном понимании, а работа с имиджем компании, и уровень ответственности у тех, кто работает с пользователями, гораздо выше, чем у поддержки традиционной, потому что написанное остается на страничках, с которых делают скриншоты, фотографии, тиражируя в интернете в огромных количествах.

Татьяна Пакшинцева , Media group head in DeltaClick ( AG Deltaplan), Екатеринбург. Фото предоставлено организатором

Татьяна Пакшинцева подробно рассказала о возможностях YouTube. «Сейчас люди перестают читать новостные сайты, они подписываются на блоги в социальных сетях, то же самое случается и с телевидением. Люди переключились с телевизора на YouTube, что вынуждает некоторые крупные телекомпании задействовать и этот канал. Они идут за аудиторией. Ежегодный прирост по времени просмотров на канале YouTube составляет 50%, при этом 60% всех просмотров осуществляется с мобильного устройства». Также в своём докладе Татьяна подробно остановилась на том, как сделать рекламу на YouTube эффективной.

Екатерина Стурова , руководитель интернет-магазина «Алтайский букет» ( altbuket.com), Барнаул. Фото предоставлено организатором

О том, как стать ближе к покупателям и развивать взаимоотношения с ними, шла речь в 3 секции. Свои кейсы представили Серфима Быканова, менеджер по развитию, QIWI, Москва, а также представители региональных компаний и интернет-магазинов: Анастасия Никитенко, руководитель отдела маркетинга «Суши-Маркет», Омск, Екатерина Стурова, руководитель интернет-магазина «Алтайский букет» (altbuket.com), Барнаул, Роман Ануфриев, директор интернет-магазина «Альбо Нумисматико», Новосибирск. Анастасия Никитенко поделилась опытом, как им удается сохранить человечность бренд в эпоху автоматизации. Например, в компании отказались от скриптов для отработки негативных отзывов в social media, при переговорах с клиентами, отказались от автодозвонов для увеличения продаж. Предпочитают лично созваниваться с клиентами, разговаривать с ними и решать все вопросы. Екатерина Стурова отметила, что маркетинговую стратегию в компании строят на принципах 3Д — доверие, длительность и доступность. Доверие — это внимание к отзывам, активные соцсети, консультирование; длительность — это лояльность, накопительные скидки, работа с брошенными корзинами, персонализированные предложения; доступность — посты и рассылки, блог на сайте, все возможные варианты связи с компанией.

Ирина Поддубная , директор по маркетингу , «Сибирские сети». Фото предоставлено организатором

В завершающей секции речь шла о персонализации и аналитике. Ирина Поддубная, директор по маркетингу, «Сибирские сети», Новосибирск рассказала о возможностях аналитики для бизнеса 2018−2019. Антон Рыбин, руководитель отдела интернет-маркетинга, «Космос-Веб», Новосибирск посвятил тему своего доклада актуальной теме Power BI, Анатолий Фомин, сеть «Командор», Красноярск, — персонализированному маркетингу, CRM, а также особенностям использования данных о пользователях для увеличения продаж на примере программы лояльности «Копилка».

Анатолий Фомин , сеть «Командор», Красноярск. Фото предоставлено организатором

Второй день конференции был разделен на несколько потоков практических мастер-классов, в рамках которых участники получили возможность разобрать интересующие их вопросы более подробно и под руководством ведущих экспертов сферы интернет-маркетинга.