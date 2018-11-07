Впервые в Новосибирске Валентин Катасонов встретится с представителями бизнеса Сибири

21 ноября Новосибирск. Приглашаем собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний Сибирского региона принять участие в 8-м Региональном Форуме для первых Лиц, с участием Валентина Катасонова (впервые в Новосибирске) и Михаила Делягина (традиционный участник).
- Что скрывается за так называемыми «экономическими реформами» в России?
- Региональная политика: искусственное безденежье и мегапроекты, команда «Фас!» в отношении губернаторов, молодые технократы и выведение новой породы управленца.
- О китайском «экономическом чуде».
- О так называемом «глубинном государстве» США. Кто реально управляет Америкой?
- Об экономических санкциях Запада против России.
- Изменение личности под влиянием современных технологий: что меняется в нас и вокруг нас?
- Распад глобальных рынков: Обама попытался, Трамп делает.
- 2019 год для бизнеса: основные перспективы и реперные точки.
- Ключевые направления деятельности в условиях затухания деловой активности.
- Итоги уходящего года и перспективы грядущего (для мира и для России) и многое другое.
Также участники форума смогут задать свои эксклюзивные вопросы спикерам и получить ответы.
Объективная информация, которой нет в СМИ.
Ознакомиться с программой выступления спикеров можно на странице Форума, а также подать заявку на участие, произвести онлайн-оплату, задать вопросы спикерам.
Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
Напишите нам: info@business-trener.ru
Организатор форума: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров).
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