Впервые в Новосибирске Валентин Катасонов встретится с представителями бизнеса Сибири

Наличие видения вариантов развития событий в стране и мире — это то, что очень необходимо бизнесу для выработки адекватной стратегии развития.

Валентин Катасонов и Михаил Делягин в Новосибирске.

21 ноября Новосибирск. Приглашаем собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний Сибирского региона принять участие в 8-м Региональном Форуме для первых Лиц, с участием Валентина Катасонова (впервые в Новосибирске) и Михаила Делягина (традиционный участник).

Некоторые тезисы из программы выступления спикеров: Что скрывается за так называемыми «экономическими реформами» в России?

Региональная политика: искусственное безденежье и мегапроекты , команда «Фас!» в отношении губернаторов , молодые технократы и выведение новой породы управленца.

команда «Фас!» в отношении губернаторов молодые технократы и выведение новой породы управленца. О китайском «экономическом чуде».

О так называемом «глубинном государстве» США. Кто реально управляет Америкой?

Об экономических санкциях Запада против России.

Изменение личности под влиянием современных технологий: что меняется в нас и вокруг нас?

Распад глобальных рынков: Обама попытался , Трамп делает.

Трамп делает. 2019 год для бизнеса: основные перспективы и реперные точки.

Ключевые направления деятельности в условиях затухания деловой активности.

Итоги уходящего года и перспективы грядущего ( для мира и для России) и многое другое.

Также участники форума смогут задать свои эксклюзивные вопросы спикерам и получить ответы.

Объективная информация, которой нет в СМИ.

Ознакомиться с программой выступления спикеров можно на странице Форума, а также подать заявку на участие, произвести онлайн-оплату, задать вопросы спикерам.

Остались вопросы , забронировать место: Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11 Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор форума: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров).

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