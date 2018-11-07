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Впервые в Новосибирске Валентин Катасонов встретится с представителями бизнеса Сибири

Наличие видения вариантов развития событий в стране и мире — это то, что очень необходимо бизнесу для выработки адекватной стратегии развития.

Валентин Катасонов и Михаил Делягин в Новосибирске.
Валентин Катасонов и Михаил Делягин в Новосибирске.
Источник: business-trener.ru

21 ноября Новосибирск. Приглашаем собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний Сибирского региона принять участие в 8-м Региональном Форуме для первых Лиц, с участием Валентина Катасонова (впервые в Новосибирске) и Михаила Делягина (традиционный участник).

Некоторые тезисы из программы выступления спикеров:
  • Что скрывается за так называемыми «экономическими реформами» в России?
  • Региональная политика: искусственное безденежье и мегапроекты, команда «Фас!» в отношении губернаторов, молодые технократы и выведение новой породы управленца.
  • О китайском «экономическом чуде».
  • О так называемом «глубинном государстве» США. Кто реально управляет Америкой?
  • Об экономических санкциях Запада против России.
  • Изменение личности под влиянием современных технологий: что меняется в нас и вокруг нас?
  • Распад глобальных рынков: Обама попытался, Трамп делает.
  • 2019 год для бизнеса: основные перспективы и реперные точки.
  • Ключевые направления деятельности в условиях затухания деловой активности.
  • Итоги уходящего года и перспективы грядущего (для мира и для России) и многое другое.

Также участники форума смогут задать свои эксклюзивные вопросы спикерам и получить ответы.

Объективная информация, которой нет в СМИ.

Ознакомиться с программой выступления спикеров можно на странице Форума, а также подать заявку на участие, произвести онлайн-оплату, задать вопросы спикерам.

Остались вопросы, забронировать место:

Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11

Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор форума: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров).

Информационные партнеры: Altapress.ru, Dk.ru, Infopro54.ru, Vsetreningi.ru, КапиталЪ литературный магазин.

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