Нельзя сосчитать, сколько уже мы смотрели «Бриллиантовую руку» и «Кавказскую пленницу» — и каждый раз смеялись вновь и вновь. Можно смело утверждать, комедии Леонида Гайдая продлили жизнь многим. Его фильмы возглавляют золотой фонд советского кино, того самого, которым мы так гордимся. 30 января почитатели таланта выдающегося советского кинорежиссёра, отца советской комедии отметят его вековой юбилей.

Призвание

Гайдай родился в 1923 году в городе Свободный, на Дальнем Востоке. Ещё в детстве Леонид Иович увлёкся кино, мог часами смотреть комедии, особенно фильмы с Чарли Чаплиным. Его восхищала непосредственность великого комика, его актёрский талант, безыскусность и в то же время великолепная «случайная продуманность» сцен. В школе Леонид участвовал в различных постановках, а после выпуска пошёл в Иркутский областной драматический театр рабочим сцены.

Леонид Гайдай. kinopoisk.ru

Это время совпало с началом Великой Отечественной войны. В годы войны Леонид окончил полковое училище, стал сержантом и был назначен командиром отделения разведчиков. Но через некоторое время получил тяжёлое ранение, лечился в госпиталях и был признан инвалидом 2-й группы. Вернулся с войны в родной город Гайдай уже на костылях.



Однако ни ранение, ни инвалидность не смогли погасить в будущем комедиографе тягу к жизни и к кинотеатральной среде. Сначала он закончил местную театральную студию при Иркутском драматическом театре, приобрёл популярность как актёр. А в 26 лет он принимает решение поехать в Москву поступать во ВГИК и начинает учёбу на режиссёрском отделении в мастерской Григория Александрова.

Жена и муза

Москва… Новый город, новые интересы, но главное — новая любовь. Во время учёбы он познакомился с Ниной Гребешковой. Гайдай оказался однолюбом, и эта актриса была единственной и главной женщиной его жизни.

«Бриллиантовая рука». Скриншот фильма.

Когда Гайдай предложил Нине стать его женой, та восприняла его предложение как шутку: «Да ты что? Ты — длинный, я — маленькая. Будем как Пат и Паташон». На что Леонид ответил: «У меня отец высокий, мама маленькая, и он её на руках носил. Большую женщину я не подниму». «Ну, если ты меня будешь на руках носить, давай». Вскоре у Гайдая и Гребешковой родилась дочь Оксана. Нина Павловна, одновременно и муза, и жена, смогла сделать так, что всю жизнь Гайдай занимался творчеством, не отвлекаясь на бытовые неурядицы.

Идеи с чердака

Во время обучения во ВГИКе молодого студента и его работы заметил мэтр отечественного кино Иван Пырьев. После окончания института Гайдай устраивается на «Мосфильм», где в 1956 году снимает вполне удачный дебют «Долгий путь». Несмотря на то, что картина была не комедийная, великий режиссёр Михаил Ромм обратил внимание молодого коллеги именно на комедийную тему, дав совет работать в этом направлении.



Наказом Ромма Гайдай воспользовался, сняв в 1958 году комедию «Жених с того света» с Георгием Вициным и Ростиславом Пляттом. Критики фильм обругали, что для неопытного, хоть и самоуверенного режиссёра стало потрясением.

«Пёс Барбос и необычный кросс». Скриншот фильма.

Восстанавливать душевное равновесие и искать себя Гайдай уехал в Иркутск. Там и произошёл решающий поворот в его судьбе: на чердаке родительского дома он нашёл номер «Правды» с фельетоном в стихах «Пёс Барбос». Они так понравились режиссёру, что он не задумываясь решил снять короткометражку по этому сюжету. Никто в тот момент не мог предугадать оглушительного успеха простой истории, а также начала «эпохи гайдаевской комедии».

Бравая тройка

После оглушительного успеха короткометражки Гайдай продолжил приключения троицы жуликов на экране, сняв в 1961 году фильм «Самогонщики». Главные действующие лица были те же: Никулин, Вицин и Моргунов. Сценарий на этот раз был не найденным случайно, а написанным самим режиссёром в соавторстве с оператором Константином Бровиным.

«Самогонщики». Скриншот фильма.

«Пес Барбос и необычный кросс» (1961), «Самогонщики» (1961), последовавшие за ними полнометражные фильмы «Деловые люди» (1962), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) и «Кавказская пленница» (1967) стали своеобразной хроникой приключений троицы Труса, Балбеса и Бывалого в кино. На «Кавказской пленнице» их экранное шествие было завершено.

Бриллианты навсегда

На съёмках фильма «Бриллиантовая рука». kinopoisk.ru

В следующем своём фильме, имевшем невероятный успех, Гайдай из всей троицы снял только Никулина. Сценарий был написан специально под Юрия Владимировича. Ради «Бриллиантовой руки» Никулину пришлось взять отпуск в цирке. «Бриллиантовая рука» стала классикой советского кинематографа и по праву считается одной из лучших отечественных комедиий.

Дети и животные

Несмотря на то, что вся жизнь Гайдая была подчинена творчеству, свою дочь Оксану, а потом и внучку Ольгу Гайдай обожал. А ещё — очень любил животных. Фокстерьер Ричи не знала лучшего места для отдыха, чем ноги хозяина. Стоило только ему присесть, как собака кидалась ему в ноги и прижималась всем телом.

Леонид Гайдай. kinopoisk.ru

Нина Гребешкова вспоминала, как однажды застала Гайдая в кабинете — он стоял на полу на четвереньках, перед ним была тарелка с косточкой из борща и он рычал на собаку. «Мы играем» — последовал ответ режиссёра на немой вопрос жены. Кстати, в конце концов собака сдалась и ушла. С животными у Гайдая были связаны свои приметы. В каждой его картине были эпизоды с кошками. Особенно он уважал чёрных. Кстати, режиссёр сам мяукал и лаял в своих картинах за котов и собак.

Конец «золотого века»

Снятая в 1971 году экранизация «12 стульев» огромного успеха не имела, хотя и признаётся многими одной из лучших киноверсий произведения. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) стал последним фильмом золотой эпохи гайдаевской комедии. Конечно, ещё были сняты картины «Не может быть!» (1975), «За спичками!» (1979) и «Спортлото-82». Но повторения такого массового успеха уже не случилось.

«Иван Васильевич меняет профессию». Скриншот фильма. «Кавказская пленница». Скриншот фильма. «Бриллиантовая рука». Скриншот фильма. «спортлото-82». Скриншот фильма. «Не может быть!». Скриншот фильма.

Именно этот «костяк» комедий стал поистине культовым, а почти любая фраза оттуда — давно уже цитата. «Будьте добры, помедленнее! Я записываю!», «Оставь меня, старушка, я в печали!», «Надо, Федя, надо!», «Танцуют все!», «Я требую продолжения банкета!», «Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!», «Наши люди в булочную на такси не ездят!»

В смутные времена после развала СССР Гайдай предпринял попытку адаптироваться к новым условиям. В 1989-м он снял «Частный детектив, или Операция «Кооперация», а в 1992 году — «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди».

Леонид Иович обладал невероятным чутьём на ритм картины. Он точно знал, какие сцены нужно сократить , а какие оставить или даже растянуть. Он понимал , что фильм должен смотреться на одном дыхании , иначе провал. kinopoisk.ru

Это были хорошие комедии нового времени, хорошая актёрская игра молодых актёров. Но всем было понятно, что время «золотой комедии Гайдая» ушло. Фильмов, в которых была доброта даже в жуликах. Наивность даже в сценах с полуобнажённой Светланой Светличной. И абсолютная бескорыстность главного героя, у которого в загипсованной руке спрятаны драгоценности на миллионы…