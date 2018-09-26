АГИК приглашает к участию в IV международном конкурсе «Серебряные струны»

16 — 19 ноября 2018 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет IV международный конкурс исполнителей на струнных щипковых инструментах «Серебряные струны» .

Учредителями конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Алтайский государственный институт культуры, Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Российская академия музыки им. Гнесиных, Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова, Русский камерный оркестр г. Барнаула. Конкурс проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)».

Цель конкурса — выявление одаренных и перспективных молодых исполнителей на народных струнных щипковых инструментах, совершенствование их профессионального мастерства, повышение качества педагогической работы, сохранение и развитие традиций исполнительства и популяризации музыки на народных инструментах.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных учебных заведений и вузов культуры и искусства, образовательных учреждений других ведомств по специальностям домра, балалайка, гитара и исполнители на редких народных струнных инструментах: чанза, домбра, гу чжен, топшур и др., в возрасте от 10 до 27 лет.

По итогам конкурса, в каждой возрастной группе, лучшим исполнителям будут присуждаться звания «Лауреата» с вручением дипломов I, II, III степени, денежных и ценных призов. Абсолютный победитель конкурса станет обладателем Гран-при конкурса и денежной премии в размере 50 000 рублей.

Оценивать конкурсные выступления участников будет компетентное жюри, в составе которого известные музыкальные деятели Германии и Казахстана, а также ведущих учебных заведений России: РАМ им. Гнесиных, Санкт-Петербургской консерватории, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Уральской государственной консерватории и др.

С Положением о конкурсе можно познакомиться на сайте АГИК: www.agaki.ru