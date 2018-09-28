«Аморальный поступок». Паспорт Цоя ушёл с молотка за девять миллионов рублей

Паспорт рок-музыканта Виктора Цоя ушел с молотка за девять миллионов рублей, сообщили РИА «Новости » в пресс-службе аукционного дома «Литфонд». Экс-гитарист группы «Кино» Алексей Рыбин считает, что это аморальный поступок: по его мнению, единственное, что можно было сделать с документом, — передать семье.

Паспорт Цоя, его записную книжку и редкие рукописи песен обнаружили в квартире друзей музыканта. Всё передали на продажу в «Литфонд». Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. В итоге паспорт продали за девять миллионов рублей, записную книжку за три миллиона рублей, а рукопись песни «Хочу перемен!» — за 3,6 миллиона рублей.

«Это совершенно аморальный поступок, — заявил РИА „Новости“ экс-гитарист группы „Кино“ Алексей Рыбин, — Это отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, — передать семье». Также Рыбин добавил, что не удивлен, поскольку «порядочность и мораль в современном обществе не в ходу».