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«Аморальный поступок». Паспорт Цоя ушёл с молотка за девять миллионов рублей

Паспорт рок-музыканта Виктора Цоя ушел с молотка за девять миллионов рублей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аукционного дома «Литфонд». Экс-гитарист группы «Кино» Алексей Рыбин считает, что это аморальный поступок: по его мнению, единственное, что можно было сделать с документом, — передать семье.

Виктор Цой Юрий Каспарян в Малибу.
Виктор Цой Юрий Каспарян в Малибу.
из фотоальбома Джоанны Стингрей, опубликовано fishki.net

Паспорт Цоя, его записную книжку и редкие рукописи песен обнаружили в квартире друзей музыканта. Всё передали на продажу в «Литфонд». Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. В итоге паспорт продали за девять миллионов рублей, записную книжку за три миллиона рублей, а рукопись песни «Хочу перемен!» — за 3,6 миллиона рублей.

«Это совершенно аморальный поступок, — заявил РИА „Новости“ экс-гитарист группы „Кино“ Алексей Рыбин, — Это отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, — передать семье». Также Рыбин добавил, что не удивлен, поскольку «порядочность и мораль в современном обществе не в ходу».

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