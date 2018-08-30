Барнаульская студия танца Larisa показала фильм к своему 25-летию

Студия танца Larisa 29 августа показала документальный фильм о себе в канун своего 25-летия.

Фильм рассказывает историю о том, как из кружка бальных танцев в ДК котельщиков студия превратилась в Larisa Dance Show — одну из самых востребованных танцевальных групп во всей России.

В зале собрались друзья и ученики студии разных лет. Сейчас Larisa известна в Барнауле и далеко за его пределами. А в 1992 году, когда все начиналось, бальные танцы считались чем-то невероятным и полузапрещенным.

Лариса Любивая создала студию, еще будучи студенткой. Гости показа увидели, как и благодаря чему Larisa достигла высот. В фильм вошли уникальные кадры любительских съемок 1990-х.

Ребята многое делали впервые. Например, организовали конкурс-фестиваль «Солнечный бал», на который теперь съезжаются лучшие коллективы со всей России и самые именитые судьи, «привезли» в Барнаул сальсу и танго и организовала в городе Social dance — обучение танцам всех желающих независимо от возраста и подготовки.

Они же первыми стали делать 3D-шоу, которые собирают полные залы.

Сейчас Larisa Dance Show — это ярчайшие танцевальные шоу, которые покорили зрителей Испании, Великобритании, Италии, Индии, Германии, Чехии, Китая, Южной Кореи.

Фильм сняли на ГТРК «Алтай». Авторами стали Ася Майорова, Максим Гольдберг и Андрей Шаповалов.