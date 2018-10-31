«Мы ни у кого не просили денег». Как документальный фильм про Алтай вышел в широкий прокат

1 ноября в российский прокат выходит документальный фильм «Хранители Алтая». Кинематографисты, экологи и волонтеры работали над этим проектом несколько лет.

«Хранители Алтая» — это документальный фильм о людях, сохраняющих природу, наследие и священные места. Идея рассказать о них пришла руководителю гильдии путешественников Даниилу Безденежных, барнаульскому фотографу Максиму Наземцеву и режиссеру Константину Серебрякову.

«Это было „коллективное бессознательное решение“, — рассказывает Серебряков. — Мы все вместе хотели сделать что-то действительно сильное и вдруг поняли, что желания достаточно. Все остальное придет».

Создателям фильма пришлось объехать тысячи километров, поговорить с сотней людей и совершить десятки экспедиций. Авторы обследовали весь Чуйский тракт, окрестности Телецкого озера, плато Укок, Усть-Коксу, Актру, подножие Белухи и нашли там своих героев. Это писатели и художники, кочевники и староверы, хранители музеев, святилищ и старинных эпосов. У каждого из них свои традиции, история и верования, но всех их объединяет любовь к Алтаю, желание сохранить его природу и наследие своих предков.

Так, один из героев фильма — писатель Андрей Коробейщиков — рассказывает об общине воинов-шаманов тайшин, стоящих на защите Алтая. Мастер горлового пения Борис Киндиков ищет рунические надписи, чтобы объяснить смыслы древних посланий будущим поколениям. Эркин Мандаев — теленгит из рода оргончы — живет в деревне Чибит на берегу реки Чуя, разводит баранов, коров, лошадей, летом уводит их на высокогорные пастбища и водит конными тропами путешественников, показывая им, как уважительно относиться к природе Алтая, чувствовать тайгу и беречь священные места.

Мастер-краснодеревщик Юрий Безденежных долгие годы занимается народным промыслом, а созданные им иконостасы стоят в церквях на острове Патмос в Чемале, в Горно-Алтайске, в селах Троицком и Заводском. Игорь Калмыков живет в избушке посреди тайги и уже 10 лет руководит Алтайским заповедником. Раиса Корчуганова из села Верх-Уймон по крупицам собирает историю староверов и хранит ее в своем музее.

Еще есть художник Николай Чепоков, кайчы Борис Киндиков, хранитель святилища Калбак-Таш Борис Топтыгин — все они рассказали свои истории об Алтае.

Получить прокатное удостоверение было нелегко: у создателей фильма не было «бюрократического» опыта, так что пришлось прилично подождать. Но зато теперь «Хранителей Алтая» покажут в кинотеатрах России — от Новосибирска до Санкт-Петербурга.

В Барнауле премьера состоится 1 ноября в «Киномире», после этого фильм будут показывать еще неделю. Как говорит Константин Серебряков, то, что вы увидите на экране, — это картина для искателей. Искателей красоты, природы, души и атмосферы.