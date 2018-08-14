Джордж Мартин рассказал, кто «виноват» в смертях главных героев «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжной саги «Песнь льда и пламени», на основе которой снимают сериал «Игра престолов», признался, что на него сильно повлияла книга Джона Толкиена «Властелин колец». В частности, речь идет о сцене смерти волшебника Гэндальфа, сообщает Газета.ru .

В шоу The Great American Read на канале PBS Джордж Мартин сказал:

Раз — и Гэндальф умирает! Не могу объяснить, какое влияние это оказало на меня в 13 лет. Гэндальфа нельзя убить! Конан же не умер в книгах о Конане? Толкиен сломал это правило, и я всегда буду любить его за это.

По словам писателя, если умирает главный герой, то значит, умереть может вообще любой персонаж, и это идет на пользу впечатлению от книги.

По подсчетам фанатов, в сериале «Игра престолов» умерло 150 тысяч персонажей, включая главных героев.

Ранее команда, работающая над съемками сериала «Игра престолов», пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников. «Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть», — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси. Она также отметила, что после того, как члены съемочной группы дочитали сценарий, они аплодировали около 20 минут, при этом у всех на глазах были слезы.