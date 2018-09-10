Егор Крид отказался выступать на Кавказе из-за угроз

Певец Егор Крид отменил концерты в Каспийске и Махачкале, которые должны были состояться 8 и 9 сентября. До этого ему угрожали неизвестные. Они обвинили Крида в «развращении молодежи». Об этом сообщает пресс-служба Black Star.

«Ввиду неспокойной обстановки на местах мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт», — говорится в сообщении.

Полиция Дагестана установила личности пользователей соцетей, кто призывал сорвать концерт Крида. По данным МВД, в своих призывах пользователи ссылались на то, что «посещение подобных мероприятий идет вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодежи и отдаляет их от религии», передает ТАСС.

Все билеты на махачкалинский концерт продали еще в августе. Планируется, что зрителям вернут деньги в течение нескольких дней, пишет Лента.