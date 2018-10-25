Эксперты назвали лучший фильм ужасов в истории

Фильм снят в 1980 году по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга. Главные роли исполнили Джек Николсон, Шелли Дювалл и Дэнни Ллойд.

Лента является одной из самых известных экранизаций произведений Кинга, но сам писатель посчитал ее одной из самых худших киноадаптаций.

Главный герой фильма — Джек Торренс — вместе с женой и сыном приехал в уединенный отель «Оверлук», чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона. Сначала всё идет прекрасно, однако через некоторое время главный герой фильма начинает сходить с ума.

Как отмечает издание, Николсон играет Джека Торренса так, будто он сумасшедший с самого начала.

В десятку лучших фильмов ужаса также вошли «Ребенок Розмари» (1968), «Глаза без лица» (1960), «Нечто» (1982), «Ночь живых мертвецов» (1968), «Техасская резня бензопилой» (1974) и «Психо» (1960).