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Известный телеведущий выгнал гостя из студии, пригрозив ему «кровавыми соплями»

Инцидент произошел на передаче «Место встречи» телеканала НТВ. Ведущий Андрей Норкин резко остановил гостя, обсуждавшего заданную тему, и сказал, что если он продолжит в том же духе, то «умоется кровавыми соплями», рассказывает gazeta.ru. На этот раз дело до драки не дошло.

Драка на передаче "Место встречи".
Драка на передаче "Место встречи".
Скан с передачи НТВ.

На передаче обсуждали советские Добровольные народные дружина (ДНД), которые помогали милиции охранять общественный порядок. Один из гостей передачи Александр Никонов сказал: организация этих дружин была плохая, их «все ненавидели», людей привлекали к участию в них насильно.

Андрей Норкин в ответ заявил, что в ДНД были позитивные стороны. К примеру, в дружине познакомились его родители: отец влюбился в маму и поступил в дружину, «потому что она была девочкой правильной, а он был раздолбаем».

Никонов его перебил: «Каким образом ее загнали в эту ДНД, почему она должна была по улицам с повязкой , вместо того, чтобы делать уроки?».

В ответ Норкин потребовал «не трогать» его маму. И пригрозил, что если Никонов «скажет еще одно слово» про родителей, то «умоется кровавыми соплями». Затем он назвал гостя программы «скотиной» и потребовал того уйти. В конце концов тому пришлось ретироваться.

Надо сказать, что высокий градус «дискуссий» в передаче Норкина (да и не только его) уже норма. В сентябре этого года Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, назвавшего Россию страной-гопником. А в феврале он даже подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.

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