Известный телеведущий выгнал гостя из студии, пригрозив ему «кровавыми соплями»

На передаче обсуждали советские Добровольные народные дружина (ДНД), которые помогали милиции охранять общественный порядок. Один из гостей передачи Александр Никонов сказал: организация этих дружин была плохая, их «все ненавидели», людей привлекали к участию в них насильно.
Андрей Норкин в ответ заявил, что в ДНД были позитивные стороны. К примеру, в дружине познакомились его родители: отец влюбился в маму и поступил в дружину, «потому что она была девочкой правильной, а он был раздолбаем».
Никонов его перебил: «Каким образом ее загнали в эту ДНД, почему она должна была по улицам с повязкой , вместо того, чтобы делать уроки?».
В ответ Норкин потребовал «не трогать» его маму. И пригрозил, что если Никонов «скажет еще одно слово» про родителей, то «умоется кровавыми соплями». Затем он назвал гостя программы «скотиной» и потребовал того уйти. В конце концов тому пришлось ретироваться.
Надо сказать, что высокий градус «дискуссий» в передаче Норкина (да и не только его) уже норма. В сентябре этого года Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, назвавшего Россию страной-гопником. А в феврале он даже подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.