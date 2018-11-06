Картину «Волк» барнаульской школьницы выставили в Третьяковке

Работа Марии Новожиловой «Волк» победила в конкурсе «Поколение М», который проводит компания МТС. Из тысячи рисунков педагоги Третьяковской галереи выбрали 20 лучших. Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов и сел.

Жюри отметило в картине Марии Новожиловой выразительность, скрытую экспрессию и «попадание» в лучизм. В этой технике 12-летняя девочка рисовала впервые.

Лучизм — направление авангардной живописи начала XX века. Его придумал художник Михаил Ларионов. В этой технике изображают не сам предмет, а лучи света, падающие на него. Лучисты разделили предмет и то, как его воспринимает человеческий глаз. Они считали, что художник должен изображать не сам предмет, а лучи, которые его освещают.