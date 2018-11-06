Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Культура
270

Картину «Волк» барнаульской школьницы выставили в Третьяковке

Работа школьницы из Барнаула Марии Новожиловой вошла в специальную экспозицию «Авангардист Поколения М» Третьяковской галереи на Крымском валу. Девочка нарисовала картину «Волк» в авангардной технике лучизм. Параллельно в галерее выставляются работы основателя этого направления живописи Михаила Ларионова.

Работу школьницы из Барнаула Марии Новожиловой выставили в Третьяковке.
Работу школьницы из Барнаула Марии Новожиловой выставили в Третьяковке.
Пресс-служба МТС.

Работа Марии Новожиловой «Волк» победила в конкурсе «Поколение М», который проводит компания МТС. Из тысячи рисунков педагоги Третьяковской галереи выбрали 20 лучших. Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов и сел.

Жюри отметило в картине Марии Новожиловой выразительность, скрытую экспрессию и «попадание» в лучизм. В этой технике 12-летняя девочка рисовала впервые.

Лучизм — направление авангардной живописи начала XX века. Его придумал художник Михаил Ларионов. В этой технике изображают не сам предмет, а лучи света, падающие на него. Лучисты разделили предмет и то, как его воспринимает человеческий глаз. Они считали, что художник должен изображать не сам предмет, а лучи, которые его освещают.

Мария родилась в Рубцовске, сейчас она учится в барнаульской школе № 68. Девочка рисует с раннего детства, увлекается художественным творческом, играет на гитаре. Сейчас она занимается в классе живописи художественной школы № 2 в Барнауле.

Как проходил конкурс

В течение года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились рисовать у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов. По итогам программы детям предложили создать работу по мотивам произведений Михаила Ларионова и загрузить ее на сайт проекта. Лучшие работы попали в специальную экспозицию.

Уже стартовал новый сезон образовательного проекта — его темой стала пейзажная живопись. Лучшие работы детей и подростков выставят в Третьяковке в 2019 году одновременно с экспозицией выдающегося русского пейзажиста Василия Поленова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка