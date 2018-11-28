Кинокритики США назвали лучший фильм, режиссёра и актеров 2018 года

Президент совета Энни Шулхоф отметила, что эту картину отличает «теплый и проникновенный взгляд на дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует».

Лучшим актером стал Вигго Мортенсен за роль Тони Болтуна Валлелонги в «Зеленой книге», а лучшей актрисой — Леди Гага, сыгравшая в фильме «Звезда родилась». Режиссёр этого фильма Брэдли Купер был признан лучшим режиссером года.

Награждение пройдет 8 января на гала-концерте NBR Awards.