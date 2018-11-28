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28 ноября
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Культура
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Кинокритики США назвали лучший фильм, режиссёра и актеров 2018 года

Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2018 года. Им стала комедийная драма Питера Фаррелли «Зеленая книга», сообщает «Росбалт».

Кино.
Кино.
СС0

Президент совета Энни Шулхоф отметила, что эту картину отличает «теплый и проникновенный взгляд на дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует».

Лучшим актером стал Вигго Мортенсен за роль Тони Болтуна Валлелонги в «Зеленой книге», а лучшей актрисой — Леди Гага, сыгравшая в фильме «Звезда родилась». Режиссёр этого фильма Брэдли Купер был признан лучшим режиссером года.

Награждение пройдет 8 января на гала-концерте NBR Awards.

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