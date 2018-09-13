Кинопремьера недели. Почему нужно посмотреть фильм «Хищник»

13 сентября на экраны вышел один из самых ожидаемых фильмов года — «Хищник», который задумывался как переосмысление классической франшизы 1980−90-х. Историю расширили и привели в соответствие с законами современного экшена.

Режиссер

Многие не вспомнят радиста-очкарика Рика Хокинса, который в «Хищнике» 1987 года травил пошлые байки и, конечно, бесславно погиб в самом начале. Так вот, это был Шейн Блэк, режиссер нового «Хищника». Он сценарист «Смертельного оружия», «Славных парней» и «Последнего бойскаута». И это он снял «Железного человека 3».

Блэка пригласили в проект, зная, что он, как минимум, уважительно отнесется к франшизе, в которой принимал участие. В общем, так и случилось. Фильм, который изначально задумывался как простой ремейк, в итоге существенно расширил киновселенную «Хищника» и вобрал все лучшее, что было в предыдущих частях.

Кадры из фильма «Хищник» ( 2018). kinopoisk.ru.

Сюжет

В Мехико военные проворачивают операцию по задержанию участников наркокартеля. В разгаре боев точно в этом месте терпит крушение инопланетный корабль с Хищником.

Снайпер Куин МакКенна — единственный, кто выжил. Он забирает из корабля часть снаряжения пришельца, в итоге оружие и маска оказываются у его сына.

В секретной службе хотят скрыть факт существования Хищника, так что МакКенну признают невменяемым и арестовывают. Так он оказывается в автобусе с горсткой бывших военных, натуральных психов, а в это время Хищник разносит военную базу в клочья и сбегает.

Кадры из фильма «Хищник» ( 2018). kinopoisk.ru.

Но это полбеды. Оказывается, что Хищник — это тоже жертва, за ним на Землю прилетает модифицированная версия — инопланетный Мегахищник, еще более злой и страшный.

Герои

«Хищник» 1987-го был максимально брутальным. Герои боролись за выживание. Все как один были словно из скалы высечены, настоящие вояки, прожженные порохом, без намека на интеллигентность и излишние эмоции — словом, Арнольд Шварценеггер.

Теперь все изменилось. Команда, из которой МакКена сколачивает военный отряд, — двинутые на голову. Бойд Холбрук, играющий главного героя, на Шварценеггера не похож даже издалека. Ему бы в кадре на пляже с коктейлями валяться в окружении девочек в бикини, а не воевать. Слишком смазлив.

Кадры из фильма «Хищник» ( 2018). kinopoisk.ru.

В помощь герою дана Кейси Брекет в исполнении Оливии Манн. Она эволюционный биолог и «лабораторная крыса», хотя и умеет стрелять.

Но главная причина всех бед и одновременно надежда на спасение — сын героя, юный аутист Рори, представитель нового поколения людей. Его болезнь позволяет ему мгновенно разбираться в инопланетных технологиях и понимать язык Хищников.

Все это заставило критиков говорить об антимилитаристких настроениях фильма.

Кадры из фильма «Хищник» ( 2018). kinopoisk.ru.

Юмор и экшн

Фильм практически сразу задает планку по количеству боевых действий в единицу экранного времени и не сбавляет скорости до самого конца. Здесь нет затянутых сцен и длинных флешбэков, так что скучать точно не придется.

По количеству смертей новый «Хищник», пожалуй, превосходит предыдущие части. Но при этом сейчас, когда тон в развлекательном кинематографе задают развеселые герои Marvel, непростительно снимать слишком серьезные фильмы. Создатели «Хищника» это понимали и сделали его комедией, несмотря на обилие оторванных конечностей и кровищи — и красной, и ядовито-зеленой.

Кадры из фильма «Хищник» ( 2018). kinopoisk.ru.

Здесь шутят все, включая Хищника, причем иногда этот юмор чернее черного и на грани фола. Но никто не спорит, что он высокого качества. Остроумные диалоги вкупе с харизмой каждого персонажа — то, ради чего стоит посмотреть фильм.

«Несмотря на серьезные дыры в логике, Шейн Блэк сделал все, чтобы снять лучший фильм про Хищника со времен „Хищника“. Он кровавый, смешной и динамичный», пишет «Мир фантастики».

Кадры из фильма «Хищник» ( 2018). kinopoisk.ru.

Продолжение

Фильм недвусмысленно намекает на возможность продолжения. Снимут ли сиквел, зависит от того, как «зайдет» первая часть. Учитывая новые сюжеты и героев, которые внес Шейн Блэк, должно хватить на несколько частей и спин-оффов.

«Судьба последующих частей уже напрямую зависит от вас: проголосуете рублем — получите еще. А добавки, скорее всего, захочется, пишет film.ru.

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