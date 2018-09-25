Концерт Ани Лорак в Барнауле перенесли из закрытого Дворца спорта на другую площадку

Концерт Ани Лорак, планировавшийся во Дворце спорта 13 октября, перенесли в ДК моторостроителей. Если Дворец спорта не откроют в ближайшее время, то перенос грозит и концерту Сергея Лазарева.

Директор по маркетингу гастрольного агентства «Лига-Арт» Игорь Лаптев сообщил altapress.ru, что сначала пришлось закрыть для продажи секторы Дворца спорта и продавать билеты только в партер. Сейчас уже продано больше 800 билетов. ДК моторостроителей — вторая по размерам площадка в городе, зал вмещает 1000 человек. Лорак с премьерой шоу Diva могла бы собрать куда больше, если бы Дворец не закрыли.

21 сентября состоялось судебное заседание по поводу устранения нарушений пожарной безопасности. Эксперт не смог убедить суд в том, что Дворец может эксплуатироваться в нынешнем виде, и здание останется закрытым как минимум до 10 октября.

Если в ближайшее время здание не будет открыто, перенос грозит и концерту Сергея Лазарева. Он должен приехать в Барнаул с новым шоу N TOUR 13 ноября. Директор агентства «Сибирь-Концерт» Ольга Хлыновских говорит, что концерт состоится в любом случае, но его также могут перенести.

Закрытие Дворца зрелищ и спорта в Барнауле лишит барнаульцев возможности посещать концерты крупных российских и зарубежных звезд. Кроме того, билеты на любые выступления могут существенно подорожать, предсказывали ранее представители концертных агентств.