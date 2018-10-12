Куда сходить в Барнауле на выходных 13 и 14 октября

Интересное кино, научные опыты, классика литературы в театре: все самые интересные события выходных — в нашем обзоре.

Сурганова и оркестр

13 октября в театре драмы выступит коллектив «Светлана Сурганова и оркестр» с юбилейной программой к своему 15-летию. Команда завоевала популярность классными песнями, напористым драйвом и стилем, который сама Светлана определяет как VIP-Punk-Decadence.

Сурганова может спеть, подыграв себе на скрипке, салонный романс, зарядить под гитару рок-балладу, затянуть цыганскую песню или частушку. И всё это легко, без пафоса и с видом английской королевы. Начало в 19:00. Цена билета: 800−2000 рублей.

Жизнь и страдания Алексея Каренина

Репетиция спектакля «Алексей Каренин». vk.com/mta_barnaul.

МТА 13 октября покажет спектакль «Алексей Каренин» по пьесе Василия Сигарева. Это не традиционная инсценировка романа Толстого, хотя в основе подлинный текст, и те же, ставшие уже легендой, персонажи. Вся история Анны Карениной проходит перед зрителями, увиденная глазами обманутого супруга — Алексея Каренина.

Любовь, долг, страсть, обязательства перед сыном — все эти вопросы терзают героя. Начало в 17:00. Цена билета: 150−400 рублей.

Отдельная реальность

В музее «Город» работает персональная выставка виртуальной и дополненной реальности художника Алексея Андреева, работающего в технике цифровой живописи. Проект насчитывает больше 40 работ.

Сначала автор рисует картину, затем специалисты по анимации, 3D-моделированию оживляют ее. К каждому сюжету композитор создает оригинальный, атмосферный саундтрек. Посетители при помощи специальных приложений смогут в буквальном смысле погрузиться внутрь работ.

Цена билета: 150−200 рублей.

NAUKA 0+

Всероссийский фестиваль науки «Nauka плюс». архив компании «Ростелеком»

В субботу в Алтайском государственном университете пройдут десятки мастер-классов и познавательных шоу — фестиваль науки.

занимательные финансы , этикет , химия , математика , политика , география,

этикет химия математика политика география, психологические и профориентационные тесты,

зрительные иллюзии,

работа с детектором лжи и секреты криминалистики,

digital-дизайн,

секреты создания имиджа

космические исследования,

секреты туристов,

школа юного археолога,

научные бои.

Полную программу смотрите здесь. Вход свободный.

Луна и бензопила

Луна. СС0

В кино на выходных будут показывать фильм Дэмьена Шазелла «Человек на Луне». Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг, несомненно, такой. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества. Расписание и трейлер здесь.

Любителям пощекотать нервы понравится триллер «Мэнди», который называют «триумфальным возвращением Николаса Кейджа» и «потрясающим визуальным аттракционом». Дровосек Ред с подругой Мэнди живёт в живописном лесу рядом с озером. Мэнди как-то не вовремя пошла прогуляться и приглянулась зловещему лидеру байкерского культа Иеремие. Ред будет мстить. Расписание и трейлер смотрите в Афише.

«Горизонтальные» посиделки

Галерея «Бандероль». vk.com/banderol_art_gallery.

Атмосферный вечер в компании барнаульской группы «Горизонталь» можно провести 14 октября. Галерея «Бандероль» не первый раз организует посиделки с этими ребятами. «Душевный рок» — такое определение дают слушатели творчеству «Горизонтали». Группа покоряет своей простотой и искренностью.

Начало в 17:30. Цена билета: 150 рублей.

Темные аллеи

Спектакль по рассказам Ивана Бунина покажут 14 октября в театре драмы. В основе постановки — 10 рассказов из сборника Бунина с одноименным названием. Режиссер Максим Астафьев поставил спектакль об отношениях мужчины и женщины, о прекрасной любви, о ревности и измене, о высоких и низких поступках, которые может совершать человек на пике страсти.

Начало в 17:30. Цена билета: 150−500 рублей.