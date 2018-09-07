Куда сходить в Барнауле на выходных 8 и 9 сентября

9 сентября в Барнауле будут праздновать День города , и большинство событий будут посвящены этому празднику. Но есть несколько лдругих интересных идей. Рассказываем, как весло провести 8 и 9 сентября.

Три смешных женщины

8 сентября в арт-пространстве «Спичка» дадут представление театрального товарищества «Нос» — спектакль «МА». В нем три главных героини, три истории и множество поводов посмеяться. Это блюдо приготовленное из новой клоунады, драмы, абсурда, реальности, приправленное щепоткой трагифарса.

Клоуны. СС0.

Спектакль интерактивен, а это значит, что зрители могут сами активно в нем поучаствовать и может даже повлиять на ход повествования. Режиссер: Антон Абрамов. Начало в 18:18. Цена билета: 250−300 рублей.

Концертная суббота

В Harat`s Pub в субботу группа ZZ POP отметит свой день рождения. «Cover Band ZZ POP — это коллектив, состоящий из профессиональных музыкантов, готовых порадовать в любой момент самыми драйвовыми хитами. От Михаила Муромова до „Rammstein“… Да хоть одновременно. Да хоть на балалайке», — говорят о себе ребята. Начало в 21:00. Вход свободный.

Кирилл Скобелин. vk.com/kskobelin.

В Hairy Lemon Pub в этот день выступят бывшие резиденты клуба Che Gevara группа «ПапаКарлаМаркса». Ска, латино и диско — танцуйте под что хотите. Начало в 21:00. Цена билета: 200−300 рублей.

Праздник урожая

В «Лесной сказке» 8 сентября джут огородников, садоводов, дачников и фермеров на праздник урожая. Будут русские игры и забавы с ансамблем «Благодать», конкурсы на самые необычные овощи. Вход в зоопарк с выставочными экземплярами урожая бесплатный. Апофеозом праздника станут куриные гонки. Начало в 12:00. Вход свободный.

PASTA Фестиваль

Фестиваль, посвященный знаменитому итальянскому блюду, проведут в Барнауле (да и в Сибири) впервые. 9 сентября в 12:00 ресторан Granmulino обещает танцевальный флешмоб, мастер-классы для детей и взрослых, макаронную фотозону, конкурсы на знание итальянского языка. Здесь также откроют гончарную мастерскую.

Паста. СС0.

Главным событием праздника станет массовая дегустация: здесь приготовят пасту на 5000 человек и угостят всех собравшихся. Вход свободный.

Street Fest

Возле музея «Город» организуют большой уличный танцевальн-музыкальный вечер. С 17:00 перед гостями выступят группы BUILDAY, «Мондегрин-шоу», «Невесомость», «Опера». Вход свободный.

1000 шаров

На площадке у парка «Солнечный ветер» начнут праздновать День города в 15:00. Откроет праздник рок-группа «Мондегрин-шоу».

В 16:00 на площадке начнут создавать арт-объект — гигантские буквы «БАРНАУЛ». Все желающие смогут раскрасить их яркими цветами прямо из баллончика. А в 17:00 организаторы праздника запустят 1000 воздушных шаров.

Светящиеся воздушные шары. СС0.

Гостей ждут полевая кухня, шашлыки, осетинские пироги, выпечка, мороженое и многое другое. Обещают яркий дневной салют. В 20:00 выступят хедлайнеры праздника — известная новосибирская кавер-группа «Красный берег».

Автошоу с тест-драйвом

На открытой парковке ТРЦ Galaxy 9 сентября проведут автошоу MITSUBISHI 2018. Здесь установят полосу препятствий с крутыми подъемами и спусками. С 11:00 все желающие смогут пройти тест-драйвы в паре с подготовленными пилотами. Для детей будет работать зона с аниматорами и игрушечным автодромом. Вход свободный.

Дефиле красавиц

В 18:00 в День города в университетском дворике АлтГУ пройдет финал конкурса красоты и таланта «Мисс Барнаул-2018». 18 девушек устроят на сцене «пижамную вечеринку» и покажут несколько дефиле. Имя победительницы назовут в 20:00 на главной сцене на площади Сахарова.

На День города прошел конкурс «Мисс Барнаула-2015». Анна Зайкова , altapress.ru

Великий бой

На площади Сахарова 9 сентября в 19:30 начнется трехчасовой турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае». Его гостями станут чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев и легенда мирового бокса Феликс Савон.

Огни города

На главной площадке, площади Сахарова, и во всех районах в конце Дня города одновременно прогремят салюты. Начало в 22:30.