Мединский назвал поклонников «Гражданской обороны» маргиналами

«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы „Гражданская оборона“, исключительно активны. Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела», — сказал глава Минкульта о проекте «Великие имена», в котором жители могут проголосовать за названия аэропортов своих городов.
Россияне предложили назвать аэропорт Омска в честь лидера «Гражданской обороны» Егора Летова.
Пользователи интернета ответили министру. «Упадешь ведь, беспонтовый пирожок, — пишет Кристина Потупчик. — Мы все тебе, значит, маргиналы. А ты нам кто, дурачок?».
Мединскому также намекнули, что эта «довольно узкая аудитория маргиналов» может лишить его кресла.
«Ответственно заявляю, что съезд партии „Маргиналы России“ состоится завтра в ресторане „Тинатин“», — написала Тина Канделаки.