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Мэрлин Мэнсон упал в обморок во время концерта

18 августа во время концерта в Хьюстоне (США, штат Техас) рок-музыкант Мэрлин Мэнсон упал в обморок. Журнал New Musical Express (NME) рассказал о происшествии 20 августа. Мэнсон потерял сознание после исполнения хита Sweet Dreams, сообщил ТАСС.

Мерилин Мэнсон.
Мерилин Мэнсон.
открытые источники

Перед этим музыкант сказал, что плохо себя чувствует из-за теплового удара. Он попросил фотографов не снимать его в таком состоянии.

Когда певец ушел со сцены после инцидента, рок-музыкант Роб Зомби, с которым выступал Мэнсон, попросил фанатов громче петь песни, чтобы поддержать его.

Мэрилин Мэнсон — это сложенный из двух имен (актрисы Мэрилин Монро и осужденного за несколько убийств Чарльза Мэнсона) псевдоним рок-певца и поэта Брайана Хью Уорнера. В 1989 году он основал одноименную индастриал-рок-группу. Коллектив выпустил девять студийных альбомов и был отмечен рядом музыкальных наград, в том числе четырьмя престижными премиями Grammy.

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