Минкульт опубликовал «доску позора» российского кино

Министерство культуры и Фонд кино представили базу данных господдержки, которая выделяется на производство и прокат фильмов. На сайте опубликована «доска позора» со списком должников, не вернувших выделенные деньги, пишет afisha.ru .

На «доску позора» вошли фильмы кинематографистов, которые либо так и не вернули часть государственных денег, либо вообще ничего не сняли. По словам Мединского, авторы из «черного списка», не смогут получить от государства деньги на другие проекты, пока не вернут долг.

Среди них, к примеру, создатели фильмов «Дед Мороз. Битва магов», «Тайна Снежной королевы», «Ночные стражи» и «Герой» с Димой Биланом в главной роли. Только за эти четыре фильма в бюджет не вернулось более 220 млн рублей.

Также на сайте есть информация о том, сколько денег выделялось на тот или иной фильм. Так, в производство «Викинга» вложили больше всего средств — 728 млн рублей, из которых 613 млн рублей были безвозвратными (то есть их не нужно было отдавать после получения прибыли). При общем бюджете в 1,2 млрд рублей картина собрала в прокате 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов — для более эффективного распределения государственных денег.