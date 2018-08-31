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1 сентября
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Мясо, Гоголь и дендрарий. Куда пойти в Барнауле 1 сентября

1 сентября начинается новый учебный год, однако учиться в этот день будут не все. Читайте, чем занять себя в этот день.

Белочка, осень.
Белочка, осень.
СС0

1 сентября для посещения откроют Барнаульский дендрарий. Правда, только верхнюю часть, на которой устранены последствия урагана. Работать для посетителей дендрарий можно будет полтора месяца — с середины октября его опять закроют для восстановительных работ. Цена билета: 50−150 рублей.

Дом актера на Алтае в 19:30 откроет новый сезон иммерсивным спектаклем «Выход в пустоту» по произведениям современных авторов. Цена билета: 150 рублей.

Дом актера на Алтае.
Дом актера на Алтае.
vk.com/domaktera22

Парк «Центральный» в 14:00 пригласил барнаульцев на праздник с акцией «Сейф знаний». На зеленой поляне установят сейфы, куда поместят книги разных жанров для взрослых и детей.

В парке соберутся прозаики и поэты, свою программу представит библиотека имени В.Я. Шишкова, а детская писательница Елена Ожич презентует свои книги. Вход свободный.

В «Арлекино» в 15:00 стартует познавательная программа для детей и родителей «Загадки и задачки от волшебника Всезнайки». Гостей ждут квесты, эстафеты и игры в стране «Первосентебряндия», азбуки народов мира, спортивные соревнования и другие развлечения.

Парк &quot;Арлекино&quot;.
Парк «Арлекино».
Олег Богданов

Если будет ясная погода, на астроплощадке планетария проведут бесплатные открытые наблюдения в телескоп за Солнцем и солнечными пятнами. Начало в 12:00.

В университетском дворике АлтГУ в 18:00 начнется праздничный концерт. Здесь выступят творческие коллективы вуза, а после устроят большую дискотеку под открытым небом. На сцене: группы «Нет времени», Prime time, ZZ POP.

В 10:00 на пл. Ветеранов начнется гастрономический праздник «День мясного гурмана» с ярмаркой и зонами барбекю и полезным фастфудом. В завершении фестиваля выступит кавер-группа «25 кадр». В 21:00 прогремит праздничный фейерверк. Обещают пиротехническое шоу.

&quot;День мясного гурмана&quot;
«День мясного гурмана»
Олег Богданов

Среди кинопремьер этой недели: завершение трилогии о «Гоголе» — фильм «Страшная месть», смешная и романтичная история «Как женить холостяка» с Киану Ривзом и Вайноной Райдер и французский ужастик «Выжившие».

В Парке спорта Алексея Смертина стартует чемпионат Сибирского федерального округа по пляжному волейболу. В турнире принимают участие мужские и женские команды. Официальное открытие в 14:00.

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