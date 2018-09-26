На Алтае сняли красивейший клип на рок-балладу новосибирской певицы

Барнаульская съемочная группы под руководством режиссера-постановщика и оператора Павла Смирнова сняла в Горном Алтае клип для новосибирской певицы Annet Lev (Анны Половинкиной). В первые твое суток клип набрал больше 6000 просмотров на Youtube.

В клипе Анна исполняет рок-балладу на английском языке. Песня называется «Возвращение домой» (Comin' home). Сюжет состоит в том, что девушка идет в отдаленное село к дому своей бабушки.

Роль героини исполнила сама Анна. По словам Павла Смирнова, это реальная история. Для этого девушке приходится ехать автостопом и на лошади, преодолевать горы и реки. Также певица сама выступает и в качестве рассказчицы, она поет сидя на вершине горы с гитарой.

Горный Алтай с высоты птичьего полета. Александр Тырышкин , www. gorno-altaisk.info.

В описании к клипу говорится, что в нем заложена идея возвращения человека к своим истокам и корням, «возвращение к природе, чистоте и красоте».

Для съемок клипа было выбрано место на Горном Алтае в районе деревни Еланда Чемальского района. Природа горного Алтая как нельзя лучше подходит для воплощения идеи клипа.

Клип снимали с 7 часов утра на рассвете чтобы застать самые красивые кадры в лучах восходящего солнца. Песня Comin' home вошла в первый англоязычный альбом Анны Hamster on a wheel, который вышел на цифровых площадках летом 2018 года.