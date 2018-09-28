Нагиев и Калоев. Почему нужно посмотреть кинопремьеру «Непрощенный»

27 сентября в прокат вышла отечественная драма Сарика Андреасяна «Непрощенный». Это реальная истории Виталия Калоева, потерявшего всю семью в авиакатастрофе над Боденским озером. Героя сыграл Дмитрий Нагиев, и в этом главная интрига кинопремьеры.

Главный герой

Режиссер Сарик Андреасян уже рассказывал драматическую историю в фильме «Землетрясение» с Константином Лавроненко в 2016 году. С другой стороны это он снял «Защитники» — недогеройский псевдобоевик со всеми киноштампами и ляпами, над которым до сих пор смеется вся страна.

Нагиев, который заработал большую славу на комедийных ролях, в фильме сыграл большую человеческую драму, выступив в абсолютно нетипичном амплуа. Эту его роль ждали и поклонники таланта, и скептики, которые говорили, что шоумен Нагиев опять скатится в пародию.

Кадры из фильма «Непрощенный». kinopoisk.ru.

«Я Сарику написал: „Ты уверен, что это я? Потому что ты на это делаешь ставку. Поверь, я понимаю. Только ленивый не кинет в тебя камень после этого, после приглашения меня“. Он сказал, что готов на это и не сомневается, что у меня получится совершенно точно. На все остальное ему наплевать», — признался Нагиев в интервью телеканалу «МИР».

Гримерам пришлось хорошо потрудиться, в фильме показаны шесть лет из жизни Калоева, так что его нещадно гримировали. Ради роли актер похудел на восемь килограммов.

Сюжет

Кадры из фильма «Непрощенный». kinopoisk.ru.

Трагедия над Боденским озером случилась в июле 2002 года. Калоев закончил работу в Испании и ждал в аэропорту Барселоны свою семью — жену Светлану, десятилетнего сына Костю и четырехлетнюю дочку Диану. Они должны были прилететь рейсом «Башкирских авиалиний», но из-за ошибки швейцарского авиадиспетчера в их самолет врезался грузовой «Боинг».

Виталий бросился в Германию, сам нашел тело дочки и понял, что потерял все, ради чего жил. Калоев пытается найти виновных, но справедливого суда так и не случается. И тогда он решает сам мстить авиадиспетчеру Петеру Нильсену, по вине которого погиб 71 человек.

Нагиев VS Щварценеггер

Кадры из фильма «Непрощенный». kinopoisk.ru.

«Непрощенного» обязательно будут сравнивать с голливудским фильмом «Последствия» 2017 года, в котором Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер — тоже спорная кандидатура на столь драматическую роль. Ему тут пришлось играть человека, исполненного жажды мести, но без оружия и кулачищ.

Щварценеггера в фильме нарекли Романом Мельником, другие события и даже места действия тоже изменили. Авиадиспетчер там тоже страдает, ему на стенах дома пишут гадкие слова, он сломлен и подумывает о самоубийстве.

«Последствия» не понравились самому Калоеву: события в фильме показаны слишком недостоверными. И зрители восприняли картину не слишком серьезно: два часа страданий Терминатора со слезами и соплями — зрелище сомнительной художественной ценности. Не сказать, что фильм провалился в прокате, но и кассу не собрал.

Дави на жалость

Критики упрекают «Непрощенного» в излишнем давлении на жалость зрителя. История сама по себе чудовищная, и при этом в картине еще много отдельных сценок, которые должны заставить зрителя содрогнуться.

Кадры из фильма «Непрощенный». kinopoisk.ru.

Например, попутчик Калоева показывает фотографии своей счастливой семьи, сам герой испытывает дикие флешбэки во времена, когда все было хорошо, и верх топа по слезовышибательности — Калоев вдруг находит бездомного котенка. Тут окончательно понимаешь, что режиссер немного перестарался.

Впрочем, есть и положительные моменты: Нагиев внешне очень похож на Калоева, тут не поспоришь. А еще ему очень идет быть насупленным и пыжиться, шумно дышать и сдвигать брови.

Фильм имеет несколько финалов. После трагедии ведь мир разделился на два лагеря: одни называли Калоева сумасшедшим русским и преступником, другие оправдывали его поступок.

Возможно, Андреасян сам не определился со своим отношением к истории, во всяком случае зритель волен выбирать.