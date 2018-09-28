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Нагиев и Калоев. Почему нужно посмотреть кинопремьеру «Непрощенный»

27 сентября в прокат вышла отечественная драма Сарика Андреасяна «Непрощенный». Это реальная истории Виталия Калоева, потерявшего всю семью в авиакатастрофе над Боденским озером. Героя сыграл Дмитрий Нагиев, и в этом главная интрига кинопремьеры.

Кадры из фильма "Непрощенный".
Кадры из фильма "Непрощенный".
kinopoisk.ru.

Главный герой

Режиссер Сарик Андреасян уже рассказывал драматическую историю в фильме «Землетрясение» с Константином Лавроненко в 2016 году. С другой стороны это он снял «Защитники» — недогеройский псевдобоевик со всеми киноштампами и ляпами, над которым до сих пор смеется вся страна.

Нагиев, который заработал большую славу на комедийных ролях, в фильме сыграл большую человеческую драму, выступив в абсолютно нетипичном амплуа. Эту его роль ждали и поклонники таланта, и скептики, которые говорили, что шоумен Нагиев опять скатится в пародию.

Кадры из фильма &quot;Непрощенный&quot;.
Кадры из фильма «Непрощенный».
kinopoisk.ru.

«Я Сарику написал: „Ты уверен, что это я? Потому что ты на это делаешь ставку. Поверь, я понимаю. Только ленивый не кинет в тебя камень после этого, после приглашения меня“. Он сказал, что готов на это и не сомневается, что у меня получится совершенно точно. На все остальное ему наплевать», — признался Нагиев в интервью телеканалу «МИР».

Гримерам пришлось хорошо потрудиться, в фильме показаны шесть лет из жизни Калоева, так что его нещадно гримировали. Ради роли актер похудел на восемь килограммов.

Сюжет

Кадры из фильма &quot;Непрощенный&quot;.
Кадры из фильма «Непрощенный».
kinopoisk.ru.

Трагедия над Боденским озером случилась в июле 2002 года. Калоев закончил работу в Испании и ждал в аэропорту Барселоны свою семью — жену Светлану, десятилетнего сына Костю и четырехлетнюю дочку Диану. Они должны были прилететь рейсом «Башкирских авиалиний», но из-за ошибки швейцарского авиадиспетчера в их самолет врезался грузовой «Боинг».

Виталий бросился в Германию, сам нашел тело дочки и понял, что потерял все, ради чего жил. Калоев пытается найти виновных, но справедливого суда так и не случается. И тогда он решает сам мстить авиадиспетчеру Петеру Нильсену, по вине которого погиб 71 человек.

Нагиев VS Щварценеггер

Кадры из фильма &quot;Непрощенный&quot;.
Кадры из фильма «Непрощенный».
kinopoisk.ru.

«Непрощенного» обязательно будут сравнивать с голливудским фильмом «Последствия» 2017 года, в котором Калоева сыграл Арнольд Шварценеггер — тоже спорная кандидатура на столь драматическую роль. Ему тут пришлось играть человека, исполненного жажды мести, но без оружия и кулачищ.

Щварценеггера в фильме нарекли Романом Мельником, другие события и даже места действия тоже изменили. Авиадиспетчер там тоже страдает, ему на стенах дома пишут гадкие слова, он сломлен и подумывает о самоубийстве.

«Последствия» не понравились самому Калоеву: события в фильме показаны слишком недостоверными. И зрители восприняли картину не слишком серьезно: два часа страданий Терминатора со слезами и соплями — зрелище сомнительной художественной ценности. Не сказать, что фильм провалился в прокате, но и кассу не собрал.

Дави на жалость

Критики упрекают «Непрощенного» в излишнем давлении на жалость зрителя. История сама по себе чудовищная, и при этом в картине еще много отдельных сценок, которые должны заставить зрителя содрогнуться.

Кадры из фильма &quot;Непрощенный&quot;.
Кадры из фильма «Непрощенный».
kinopoisk.ru.

Например, попутчик Калоева показывает фотографии своей счастливой семьи, сам герой испытывает дикие флешбэки во времена, когда все было хорошо, и верх топа по слезовышибательности — Калоев вдруг находит бездомного котенка. Тут окончательно понимаешь, что режиссер немного перестарался.

Впрочем, есть и положительные моменты: Нагиев внешне очень похож на Калоева, тут не поспоришь. А еще ему очень идет быть насупленным и пыжиться, шумно дышать и сдвигать брови.

Фильм имеет несколько финалов. После трагедии ведь мир разделился на два лагеря: одни называли Калоева сумасшедшим русским и преступником, другие оправдывали его поступок.

Возможно, Андреасян сам не определился со своим отношением к истории, во всяком случае зритель волен выбирать.

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