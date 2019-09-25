Нет тушенки и противогазов: театр в Екатеринбурге оштрафовали за «неготовность к атомному взрыву»

Мировой суд Кировского района оштрафовал частный «Коляда-театр» на 50 тыс. рублей за неготовность к гражданской обороне. Об инциденте на своей странице в Фейсбуке написал художественный руководитель театра, известный драматург и режиссер Николай Коляда.

По словам Коляды, театр входит в список организаций, которые «в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать, как заводы и другие предприятия».

В постановлении суда говорится, что театр оштрафован из-за нарушений по ч.2 ст. 20.7 КоАП «Невыполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий», пишет «Интерфакс». В частности, сотрудники театра не прошли обучение по вопросам гражданской обороны, а в учреждении нет запаса противогазов и продовольствия на случай войны.

Руководитель театра отметил, что 50 тыс. рублей — довольно большая сумма для их театра, это «сбор с одного спектакля». К постановлению суда он отнесся довольно иронично: «Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку».

«Коляда-театр» основан в Екатеринбурге в 2001 году. На сегодняшний день он считается одним из лучших провинциальных театров России, сообщает ТАСС.