От туфелек до шляпки. Как делают и сколько денег тратят на самые дорогие спектакли в Барнауле

Во время спектакля на сцене музыкального театра одновременно может находиться больше 80 человек, всем им нужны костюмы, обувь, прически и грим. Мюзиклы, а особенно классические оперетты предполагают яркость и абсолютную визуальную безупречность. На такие постановки тратят сотни тысяч рублей.

Миллионный «Ползунов»

Сумму, которую ежегодно выделяют государственным театрам, можно потратить на один спектакль, а можно разделить на четыре — именно столько театр должен ставить каждый год согласно госзаданию. Кроме того, есть разовые программы и субсидии, но большая часть затрат на производство все равно ложится на плечи самого театра.

Галина Санжарова,

директор Алтайского музыкального театра:

На спектакль можно потратить и несколько миллионов, но мы же понимаем, что у нас не самый богатый регион. Постановка детских сказок в театре стоит от 300 до 700 тысяч рублей. Взрослые спектакли вечернего репертуара — от 700 тысяч до 1,2 миллионов.

На сегодняшний день максимально дорогие постановки — «Сильва», «Ползунов», «Монте Кристо. Я — Эдмон Дантес». Чуть меньше стоят «Баядера», «Цыганский барон» и предстоящая премьера «Бал в „Савойе“».

«Ползунов». muzkom22.ru.

Мюзиклы так же затратны, как и классические оперетты. Если они скромнее в костюмах, то в плане декораций и техники иногда оказываются дороже. Например, для спектакля «Человек из Ламанчи» специально шили задник и отдельный занавес, так называемую одежду сцены.

Затраты на постановку могут окупиться и за шесть показов, если всякий раз будет аншлаг. При неполном зале потребуется отыграть около 10 спектаклей.

По словам Галины Санжаровой, в любой постановке есть три этапа, и каждый из них требует финансов.

Каждому по процентам

Любая идея театра начинается с запросов в Российское авторское общество и договоров с либреттистами, композиторами, переводчиками.

С иностранными авторами сложнее. У них есть заявленный гонорар и проценты. Если хочешь именно эту постановку, придется согласиться. Более того, иностранцы могут вовсе отказать российскому театру без объяснения причин и на корню загубить режиссерские мечты.

Но есть самостоятельные авторы, которые не состоят в РАО, с ними можно вести переговоры, и иногда они идут на уступки. Суммы гонорара и процентов от «проката» сильно варьируются. Авторская доля составляет от 7 до 25% от каждого показа спектакля.

«Синяя птица». muzkom22.ru

У авторов разные условия. Многим нужны только проценты. Для театра же выгоднее тот случай, когда создатели произведения хотят пусть и солидный, но разовый гонорар и при этом от процентов отказываются.

В эти же авторские проценты входит и гонорар приглашенных режиссеров, артистов, дирижеров, балетмейстеров, художников.

Шик и блеск

Зрители музыкального театра приходят не только послушать пение артистов, но и «покормить глаза» — посмотреть на роскошные костюмы и декорации, которые должны вызывать восхищение. Они не могут выглядеть дешевыми, поэтому и стоят соответственно.

70% затрат на постановку приходится именно на этот этап — создание декораций и бутафории, пошив костюмов и обуви, подбор аксессуаров и париков.

«Баядера». muzkom22.ru.

20−25 пар перчаток, купленных для одного спектакля, в другом могут не пригодиться, потому что художник решил, что к этому платью нужны только такие сумочка, перчатки, парик и шляпка. Иначе нельзя.

Воплотить все именно так, как это задумали режиссер и художник, бывает непросто. Эта работа занимает около двух месяцев. Каждый спектакль музыкального театра — это минимум 200 новых костюмов. И столько же пар обуви.

Галина Санжарова,

директор Алтайского музыкального театра:

У нас огромный обувной склад, иногда мы обходимся просто подбором из того, что есть. Но вот, например, для предстоящего «Бала в „Савойе“» нужно 10 пар новой специальной степовой обуви для чечетки. Это шикарный номер, он обязательно должен быть!

Помимо запланированных трат, ближе к спектаклю, когда декорации уже на сцене и идут последние примерки костюмов, возникают и форс-мажоры. Например, надо срочно осветить лестницу на сцене или дополнить платье новыми деталями.

Коммуналка в прокате

Последний этап, когда спектакль уже «выходит» на сцену, также требует денег. Световая и звуковая и видеоаппаратура съедают огромное количество электроэнергии. Коммунальные платежи в театрах — одна из самых больших расходных частей.

«Цыганский барон». muzkom22.ru.

Кажется , бесплатно

Помимо четырех обязательных спектаклей, театр по своей инициативе делает и дополнительные. Таким в конце прошлого сезона стала драма «А зори здесь тихие».

Галина Санжарова,

директор Алтайского музыкального театра:

Подошли старые декорации, в запасниках оказалось много гимнастерок — практически все бесплатно, получается. Но когда начался процесс, оказалось все равно надо что-то дошивать, металлические декорации переварить, делать грим, докупить парики, найти кирзовые сапоги и еще много чего.

Такие спектакли кажутся относительно бюджетными, но и они стоят 300−400 тысяч рублей.

С детским репертуаром не проще. «Дюймовочка», «Спящая красавица», «Синяя птица», «Снежная королева», «Морозко», «Маугли» — спектакли детские, но совсем не «маленькие». Это полномасштабные костюмные постановки со множеством действующих лиц и настоящей сказочной атмосферой.

«МороzKo». muzkom22.ru.

Цена билета

Несмотря на абонементную систему и большие рекламные кампании, собрать аншлаг сложно. В музыкальном 680 мест, в среднем он наполняется на 75%. Барнаул небольшой, но здесь четыре театра, и конкуренция довольно сильная.

Если столичные театры могут позволить себе эксперименты, то в регионах сразу, уже на этапе выбора произведения и названия для спектакля, приходится учитывать зрительский интерес для последующей продажи.

Первые 10% билетов настоящие поклонники театра расхватывают за два-три месяца до премьеры. После продажи 30−40% билетов реализация идет куда хуже, и приходится придумывать новые способы продвижения.

«Баядера». muzkom22.ru.

В этом смысле меньше проблем с недавними проектами, которые действительно «выстрелили»: например, «Цыганский барон» и «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес». Вне конкуренции — «Ползунов». Уже два года он собирает полный зал.

Билеты на первые два ряда и амфитеатр стоят дешевле, самые дорогие места — с третьего по восьмой ряд. Цены зависят в том числе от затрат на производство — большинство спектаклей стоят от 150 до 500 рублей. «Гвозди» репертуара — 300−800 рублей. За один показ постановка может собрать 150−350 тысяч рублей.

Галина Санжарова,

директор Алтайского музыкального театра:

Театр никогда не будет прибыльным — слишком велики затраты. Коллеги из других регионов советуют повышать стоимость билета. Но мы реально оцениваем платежеспособность зрителя.

При этом поклонники есть у каждого спектакля в музыкальном театре. Например, «Проделки Ханумы» идет с марта 2003 года, «Беда от нежного сердца» — с апреля 2000-го. Их не раз планировали списать, но еще подождут: интерес зрителей не угасает.