Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Культура
92

Секс, наркотики, протест. Как отреагировали соцсети на слова Путина о рэпе

15 декабря Владимир Путин высказался о рэпе в ходе заседания Совета по культуре и искусству. По словам президента России, его больше всего беспокоят наркотики, которые пропагандирует это течение. В соцсетях обсуждают это высказывание Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Владимир Путин,
президент РФ:

Вы сказали, что рэп и прочая современная культура на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого больше всего беспокоят наркотики, это очевидные вещи, это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься… Ну, бог в помощь. Пускай, что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать над тем, как выстраивать работу, чтобы такого не было.

Впрочем, по словам главы государства, способ «хватать и не пущать» — самый неэффективный, так как эффект от него «будет обратный и ожидаемый». Так Путин прокомментировал ситуацию с запретами концертов рэперов в российских регионах, пишет «Дождь».

Владимир Путин,
президент РФ:

Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас.

В последнее время в России отменили концерты рэперов Хаски, Элджея и Gone. Fludd, групп IC3PEAK и «Френдзона». Несколько источников Дождя, близких к Кремлю, сообщали, что в администрации президента недовольны отменами рэп-концертов, а также считают это «идиотизмом» и перегибами местных силовиков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость