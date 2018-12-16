Секс, наркотики, протест. Как отреагировали соцсети на слова Путина о рэпе

Владимир Путин,
президент РФ:
Вы сказали, что рэп и прочая современная культура на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого больше всего беспокоят наркотики, это очевидные вещи, это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься… Ну, бог в помощь. Пускай, что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать над тем, как выстраивать работу, чтобы такого не было.
Впрочем, по словам главы государства, способ «хватать и не пущать» — самый неэффективный, так как эффект от него «будет обратный и ожидаемый». Так Путин прокомментировал ситуацию с запретами концертов рэперов в российских регионах, пишет «Дождь».
Владимир Путин,
президент РФ:
Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас.
В последнее время в России отменили концерты рэперов Хаски, Элджея и Gone. Fludd, групп IC3PEAK и «Френдзона». Несколько источников Дождя, близких к Кремлю, сообщали, что в администрации президента недовольны отменами рэп-концертов, а также считают это «идиотизмом» и перегибами местных силовиков.