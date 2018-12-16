Секс, наркотики, протест. Как отреагировали соцсети на слова Путина о рэпе

Вы сказали, что рэп и прочая современная культура на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого больше всего беспокоят наркотики, это очевидные вещи, это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься… Ну, бог в помощь. Пускай, что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать над тем, как выстраивать работу, чтобы такого не было.