4 ноября 2018 года с 11.00 до 15.00 школа искусств и эстетического воспитания Нагорная приглашает барнаульцев на день отрытых дверей.

В этот день всех гостей школы ждут открытые мастер-классы по рисунку и живописи, актерскому мастерству, а также презентация нового направления школы — детский класс моды и стиля.

Программа дня открытых дверей:

11.00 — 13.00 — мастер-класс по рисованию для детей от 3 лет

— мастер-класс по рисованию для детей от 3 лет 13.00 — 15.00 — мастер-класс по живописи и рисунку для взрослых

— мастер-класс по живописи и рисунку для взрослых 13.00 — 14.00 — мастер-класс по технике речи для взрослых

— мастер-класс по технике речи для взрослых 14.00 — 15.00 — мастер -класс по актерскому мастерству для детей от 3 лет

— мастер -класс по актерскому мастерству для детей от 3 лет 11.00 — 13.00 — мастер-класс по фотопозированию и фото-пробы для детей от 3 лет

Участие во всех мастер-классах бесплатное. Присоединиться к мастер-классам вы сможете в любое удобное для вас время.

Узнать подробности можно в инстаграме школы nagornayart

Или по телефону 8−963−578−11−78