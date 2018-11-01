Школа искусств и эстетического воспитания Нагорная приглашает барнаульцев на день отрытых дверей

В этот день всех гостей школы ждут открытые мастер-классы по рисунку и живописи, актерскому мастерству, а также презентация нового направления школы — детский класс моды и стиля.
Программа дня открытых дверей:
- 11.00 — 13.00— мастер-класс по рисованию для детей от 3 лет
- 13.00 — 15.00 — мастер-класс по живописи и рисунку для взрослых
- 13.00 — 14.00 — мастер-класс по технике речи для взрослых
- 14.00 — 15.00 — мастер -класс по актерскому мастерству для детей от 3 лет
- 11.00 — 13.00 — мастер-класс по фотопозированию и фото-пробы для детей от 3 лет
Участие во всех мастер-классах бесплатное. Присоединиться к мастер-классам вы сможете в любое удобное для вас время.
Узнать подробности можно в инстаграме школы nagornayart
Или по телефону 8−963−578−11−78
Школа эстетического воспитания Нагорная
Адрес: ул. Аванесова, 30
Телефон: 8−963−578−11−78