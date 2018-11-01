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Культура
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Школа искусств и эстетического воспитания Нагорная приглашает барнаульцев на день отрытых дверей

4 ноября 2018 года с 11.00 до 15.00 школа искусств и эстетического воспитания Нагорная приглашает барнаульцев на день отрытых дверей.

Школа искусств и эстетического воспитания Нагорная
Школа искусств и эстетического воспитания Нагорная
архив школа искусств и эстетического воспитания "Нагорная"

В этот день всех гостей школы ждут открытые мастер-классы по рисунку и живописи, актерскому мастерству, а также презентация нового направления школы — детский класс моды и стиля.

Программа дня открытых дверей:

  • 11.00 — 13.00— мастер-класс по рисованию для детей от 3 лет
  • 13.00 — 15.00 — мастер-класс по живописи и рисунку для взрослых
  • 13.00 — 14.00 — мастер-класс по технике речи для взрослых
  • 14.00 — 15.00 — мастер -класс по актерскому мастерству для детей от 3 лет
  • 11.00 — 13.00 — мастер-класс по фотопозированию и фото-пробы для детей от 3 лет

Участие во всех мастер-классах бесплатное. Присоединиться к мастер-классам вы сможете в любое удобное для вас время.

Узнать подробности можно в инстаграме школы nagornayart

Или по телефону 8−963−578−11−78

Школа эстетического воспитания Нагорная

Адрес: ул. Аванесова, 30

Телефон: 8−963−578−11−78

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