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Шнуров матерным стихотворением отреагировал на слова Путина о ядерной войне

Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», посвятил матерное стихотворение словам Владимира Путина о ядерной войне. Свое произведение «Шнур» опубликовал в Instagram.

Шнуров и Слепаков
Шнуров и Слепаков
youtube.com

Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали (к черту),
Если кто не замечал.

«Мы попадем в рай, а они просто сдохнут»

18 октября Путин на заседании форума «Валдай» заявил, что Россия применит ядерное оружие только тогда, когда кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом.

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил президент. Он подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие «только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».

По словам Владимира Путина, суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», — заявил глава государства, — Потому что они даже раскаяться не успеют".

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