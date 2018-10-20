Шнуров матерным стихотворением отреагировал на слова Путина о ядерной войне

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадем как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплет?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали (к черту),

Если кто не замечал.

«Мы попадем в рай , а они просто сдохнут»

18 октября Путин на заседании форума «Валдай» заявил, что Россия применит ядерное оружие только тогда, когда кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом.

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил президент. Он подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие «только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».

По словам Владимира Путина, суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», — заявил глава государства, — Потому что они даже раскаяться не успеют".