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Следственный комитет РФ изучит песню Монеточки и Noize MC

Следственный комитет РФ изучит песню «Чайлдфри» хип-хоп исполнителя Noize MC и юной уральской певицы Монеточки. Об этом сообщило МВД России в письменном ответе московскому адвокату Сергею Афанасьеву, который подал заявление на музыкантов, сообщает телеканал 360.

Noize MC и Монеточка.
Noize MC и Монеточка.
Скриншот клипа "Чайлдфри" Noize MC на youtube.com

Юрист заявил в полицию на исполнителей «по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних». Правоохранители изучили его и перенаправилин в СКР «с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения».

Афанасьев считавет, что в тексте скандальной песни есть строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства. Клип на песню «Чайлдфри» появился в YouTube, на канале Noize MC, еще 1 июня 2017 года. За это время он собрал 5,5 миллиона просмотров. Большинству пользователей клип понравился.

Сами авторы поясняли, что композиция является лишь формой сатиры.

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