Следственный комитет РФ изучит песню Монеточки и Noize MC

Юрист заявил в полицию на исполнителей «по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних». Правоохранители изучили его и перенаправилин в СКР «с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения».
Афанасьев считавет, что в тексте скандальной песни есть строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства. Клип на песню «Чайлдфри» появился в YouTube, на канале Noize MC, еще 1 июня 2017 года. За это время он собрал 5,5 миллиона просмотров. Большинству пользователей клип понравился.
Сами авторы поясняли, что композиция является лишь формой сатиры.