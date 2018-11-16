«Спасибо за дичайшее выступление». В Барнауле прошел концерт рэйв-группы Little Big

15 ноября в барнаульском клубе «Фараон» прошел концерт одной из самых раскрученных в сети группы Little Big. Шоу питерцев понравилось барнаульцам. Зрители заполнили восторженными отзывами социальные сети.

Из отзывов барнаульцев о концерте:

— Крутейшие ребята снова зажгли в Барнауле! Было жарко, спасибо! Ждём ещё!

— Спасибо за дичайшее выступление! Было очень жарко.

— Замутили дичайшую волну рейва, в которую я, с огромным удовольствием, нырнул; попели русские народные; а народ послэмил.

— Просто лютая атмосфера спасибо огромное было шикарно.

— Второй год просто топище! Минус голос и ноги, слэм и рейв! Несмотря на минус на улице Барнаул сегодня однозначно дал жару, спасибо.

Чем известна группа Little Big

Эта российская рэйв-группа образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Свои треки группа начала распространять через YouTube. Поклонники называют funeral rave («похоронный рэйв») и «трэш-шапито», благодаря дикой, ни с чем не сравнимой энергетике как в клипах, так и на концертах, пишет FB.ru.

Каждый новый трек, как и клип — это смесь своеобразного юмора, наполненного собственным взглядом на русскую культуру и народные песни, и жесткой социальной позиции.