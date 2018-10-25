Стивен Кинг продал права на экранизацию своей книги за один доллар

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа «Велотренажер» двоим подросткам из Уэльса за символическую цену — всего один доллар, сообщил ТАСС со ссылкой на The Guardian.

16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Керис Клифф связались по этому поводу с писателем и вскоре получили положительный ответ. «Это было очень классно, — заявил Кевин Филлипс, режиссер местной кинокомпании, который будет помогать ребятам в съемках. — Контракт был подписан спустя несколько дней, и мы отправили долларовую купюру в США».

Сделкой было оговорено, что студенты не смогут получить прибыль с показов экранизации по Кингу, но должны будут отправить ему копию фильма. Сейчас Эванс и Клифф работают над сценарием будущей картины. Сами они надеются пробиться с лентой на кинофестивали.

Передача прав на экранизацию была совершена в рамках проекта «Dollar Babies», созданного Стивеном Кингом, чтобы дать студентам шанс снять фильм по одному из его рассказов. «Если вы хотите стать моими dollar babies , отправляйте свои заявки», — говорится на сайте Кинга.

В рассказе описывается ситуация, которая сложилась вокруг художника из Нью-Йорка. Он каждый день занимается на велотренажере с целью сбросить лишний вес. Чтобы скоротать время, он представляет себе, что с каждым километром приближается к городку Херкимер на границе с Канадой. По прошествии некоторого времени ему начинает казаться, что за ним следят.