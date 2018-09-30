Алтайская девушка прошла кастинг в «Танцы» на ТНТ с необычным номером

Уроженка алтайского села Усть-Калманка 25-летняя Фаина Рожнёва успешно прошла кастинг в проект «Танты» на ТНТ в Новосибирске. Девушка выступала под псевдонимом Faina Rebel.

Фаина Рожнёва из Барнаула на кастинге в шоу "Танцы" на ТНТ.

«Мои родители меня очень долго не поддерживали, предлагали коров доить, а не танцами заниматься», — рассказала Фаина в своем профайле перед кастингом. «Я пришла сюда, чтобы доказать, что даже из деревни, из колхоза можно вырваться и пойти дальше», — заявила девушка.

Фаина — преподаватель танцев в Барнауле, хореограф по образованию. Она говорит, что первая начала преподавать в краевой столице такие стили, как паппинг (popping) и джаз-фанк (Jazz-funk). Кастинг девушка проходила с танцем в стиле паппинг.

Номер Фаины не впечатлил члена жюри Татьяну Денисову. «Не было целостности, образа, магии», — вынесла вердикт танцевальный судья. А Мигель пропустил девушку с оговоркой: «Я делаю это только для того, чтобы ты поняла, на что идешь. Я хочу, чтобы ты прошла этот путь».

После танца Фаина рассказала, что изначально хотела попасть к Мигелю. «Я вывезу этот проект», — заявила девушка.

Историю и танец Фаины можно посмотреть с 58-й минуты.

В своем Instagram-аккаунте танцовщица написала: «После того, как я прошла кастинг, мои родители наконец-то сказали мне: «Ты занимаешься тем, что твое, мы гордимся тобой, ты большая молодец». Фаина призналась, что «восемь лет ждала эти слова» и разрыдалась, когда их услышала.

Фаина считает себя «самым сильным преподавателем в своих направлениях». Заниматься танцами девушка начала довольно поздно, в 17 лет. На этот путь ее толкнул культовый фильм про танцоров «Шаг вперед». «Я захотела танцевать, как Ченнинг Татум», — призналась танцовщица.

Ранее кастинг в «Танцы» прошел танцор из Барнаула, работающий в питерском театре танца «Искушение» — Илья Румянцев.