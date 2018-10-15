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The Sun: Новым Бондом станет актер, сыграший Робба Старка в «Игре престолов»

Новым Джеймсом Бондом может стать Ричард Мэдден, который прославился по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов». Этой информацией поделился британский таблоид The Sun, ссылающийся на окружение продюсера компании EON Productions, которая снимает фильмы про агента 007 .

Ричард Мэдден в роли Робба Старка.
Ричард Мэдден в роли Робба Старка.
кадр из сериала "Игра престолов"

По словам анонимного источника издания, Мэддену готовят официальное предложение. Но пока нет данных, ответил ли актер согласием, пишет 24smi.org.

Почему ищут нового Бонда

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Играющий сейчас агента 007 Дэниел Крейг сыграет Бонда в пятый и последний раз. Премьера триллера «Бонд 25» состоится 14 февраля 2020 года. Ранее говорилось, что преемниками Крейга могут стать Идрис Эльба, Том Хиддлстон и Том Харди.

Что известно о Мэддене

Помимо «Игры престолов», Мэдден снялся в фильмах «Золушка», «Крутые меры», «Медичи: Повелители Флоренции». В 2019 году выйдет драма «Рокетмен» про британского поп-артиста Элтона Джона: в картине Мэдден исполнит роль музыкального менеджера Джона Рейда.

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