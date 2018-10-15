The Sun: Новым Бондом станет актер, сыграший Робба Старка в «Игре престолов»

Новым Джеймсом Бондом может стать Ричард Мэдден, который прославился по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов». Этой информацией поделился британский таблоид The Sun , ссылающийся на окружение продюсера компании EON Productions, которая снимает фильмы про агента 007 .

По словам анонимного источника издания, Мэддену готовят официальное предложение. Но пока нет данных, ответил ли актер согласием, пишет 24smi.org.

Почему ищут нового Бонда

Играющий сейчас агента 007 Дэниел Крейг сыграет Бонда в пятый и последний раз. Премьера триллера «Бонд 25» состоится 14 февраля 2020 года. Ранее говорилось, что преемниками Крейга могут стать Идрис Эльба, Том Хиддлстон и Том Харди.

Что известно о Мэддене

Помимо «Игры престолов», Мэдден снялся в фильмах «Золушка», «Крутые меры», «Медичи: Повелители Флоренции». В 2019 году выйдет драма «Рокетмен» про британского поп-артиста Элтона Джона: в картине Мэдден исполнит роль музыкального менеджера Джона Рейда.