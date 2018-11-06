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Культура
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Томенко прочел наизусть Пушкина на конференции писателей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наизусть прочел отрывок из поэмы Александра Пушкина «Домик в Коломне» на конференции Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья, которая 6 ноября начала работу в библиотеке им. Шишкова. Видео опубликовал телеграм-канал «Томенко».

Виктор Томенко на конференции писателей
Виктор Томенко на конференции писателей
altairegion22.ru

Конференция проходит с 5 по 7 ноября, впервые — в Алтайском крае. В форуме принимают участие более 40 литераторов из регионов России, а также Белоруссии и Азербайджана, сообщает официальный сайт региона.

5 ноября писатели побывали в городах и районах Алтайского края, они провели творческие встречи в библиотеках Барнаула, Новоалтайска, Бийска и шести районов. 6 ноября в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая состоится торжественная церемония вручения Всероссийской литературной премии имени Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Добавим, что Томенко не впервые публично читает наизусть Пушкина. Он знает многие произведения писателя наизусть, в том числе его поэму «Евгений Онегин». Томенко рассказывал, что, бывает, читает или повторяет выученное на прогулках с собакой, а заучивание стихов позволяет ему тренировать память.

Факт

«Домик в Коломне» — шуточная поэма Александра Сергеевича Пушкина, написанная им в 1830 году в Болдинскую осень.

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