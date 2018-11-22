Топ-8 кинопремьер декабря, которые нельзя пропустить

Волшебные сказки, битвы хищных городов, долгожданные «Аквамен» и «Бамблби», очередные «Елки» и богатыри — кинодекабрь будет очень насыщенным. Рассказываем, что точно стоит посмотреть на большом экране в первый месяц зимы.

Хроники хищных городов

С 6 декабря. Режиссёр: Кристиан Риверс. Новая Зеландия, США, 2018.

В ролях: Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, Гера Хилмарсдоттир и др.

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов.

Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

Щелкунчик и четыре королевства

С 8 декабря. Режиссёры: Лассе Халльстрём, Джо Джонстон. США, 2018.

В ролях: Маккензи Фой, Том Свит, Мира Сайал, Элли Бамбер, Мэттью Макфэдиен, Ник Мохаммед, Чарльз Стритер, Морган Фриман, Prince.

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Аквамен

С 13 декабря. Режиссер: Джеймс Ван. Австралия, США, 2018.

В ролях: Эмбер Хёрд, Дольф Лундгрен, Джейсон Момоа, Николь Кидман.

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами.

Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Бамблби

С 20 декабря. Режиссёр: Трэвис Найт. США, 2018.

В ролях: Хейли Стайнфелд, Джастин Теру, Анджела Бассетт.

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук.

Гринч

С 22 декабря. Режиссёры: Ярроу Чейни, Скотт Моужер. Китай, США, 2018

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильям.

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

Ёлки Последние

С 27 декабря. Режиссёры: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов. Россия, 2018.

В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев.

Любимые герои прощаются со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца.

В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства».

«Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

Три богатыря и Наследница престола

С 27 декабря. Режиссёр: Константин Бронзит. Россия, 2018.

Роли озвучивают: Михаил Черняк, Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев.

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача — кто это может быть? Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву.

Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Т-34

С 27 декабря. Режиссёр: Алексей Сидоров. Россия, 2018.

В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер.

Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым ассам во главе с Ягером.

Съемки начались 23 февраля и продлились 61 смену. Часть из них проходила в Москве, Калужской и Московской областях, часть — в Чехии: в Праге, Терезине, крепости Локет и концертном зале Рудольфинум.

Для картины выстроили более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция.