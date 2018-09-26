Топ-7 кинопремьер октября, которые нельзя пропустить

Долгожданный «Веном», мультипликационная легенда о йети и человеке, Леди Гага в страстном романе с Брэдли Купером и трогательная история первого человека на Луне — рассказываем о том, что никак нельзя пропускать в кинотеатрах в октябре.

С 4 октября

Веном

В один прекрасный день в тебя вселяется существо, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Веном — существо совсем недоброе, договориться с ним невозможно. А нужно договариваться? Ведь в какой-то момент ты понимаешь, что ты тоже плохой, разве не так? Так даже веселее. В мире и так слишком много супергероев, а мы — Веном.

Режиссёр: Рубен Фляйшер. США, 2018. В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Марчелла Браджио.

Звезда родилась

Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

Режиссёр: Брэдли Купер. В ролях: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Энтони Рамос.

С 11 октября

Человек на Луне

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Режиссёр: Дэмьен Шазелл. США, 2018. В ролях: Клер Фой, Райан Гослинг, Пабло Шрайбер, Кайл Чандлер.

Без меня

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

Режиссёр: Кирилл Плетнёв. Россия, 2018. В ролях: Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнёв, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч.

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»

1969 год. На ночь в когда-то популярном отеле «Эль Рояль», расположенном на границе штатов Невада и Калифорния, собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать. И тут в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.

Режиссёр: Дрю Годдард. США, 2018. В главных ролях: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хэмм, Джефф Бриджес, Ник Офферман, Кэтрин Изабель, Мэнни Хасинто.

С 18 октября

Хэллоуин

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно всё равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернётся домой, чтобы снова убивать.

Режиссёр: Дэвид Гордон Грин. США, 2018. В ролях: Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, жеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Халук Бильгинер.

С 25 октября

Смолфут

Молодой и находчивый йети сталкивается с тем, чего, по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Новости о человеке — «смолфуте» — вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, что же еще обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.

Режиссёры: Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг, США, 2018. В ролях: Ченнинг Татум, Джеймс Корден, Зендея Коммон, Леброн Джеймс, Дэнни ДеВито.