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Культура
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Творчество Цоя назвали на Украине «московским мусором»

Бывший министр аграрной политики Украины, член фракции «Свобода» Игорь Швайка раскритиковал творчество лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Его песни он назвал «московским мусором» и выступив против запланированного исполнения песен Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Виктор Цой с сыном.
Виктор Цой с сыном.
открытые источники

По словам политика, украинцы, находятся в добровольном плену у «московской самодеятельности» и пора бы из него выйти.

«Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать «большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве», — написал Швайк.

В начале года Виктора Цоя, Владимира Высоцкого назвали на Украине опасными, поскольку они напоминают «едином культурном пространстве». Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал исполнителей «щупальцами русского мира», которые «отвратительны и очевидны», пишут «Известия».

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