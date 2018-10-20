Творчество Цоя назвали на Украине «московским мусором»

Бывший министр аграрной политики Украины, член фракции «Свобода» Игорь Швайка раскритиковал творчество лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Его песни он назвал «московским мусором» и выступив против запланированного исполнения песен Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам политика, украинцы, находятся в добровольном плену у «московской самодеятельности» и пора бы из него выйти.

«Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать «большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве», — написал Швайк.

В начале года Виктора Цоя, Владимира Высоцкого назвали на Украине опасными, поскольку они напоминают «едином культурном пространстве». Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал исполнителей «щупальцами русского мира», которые «отвратительны и очевидны», пишут «Известия».