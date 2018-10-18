Умер молодой солист группы «Нэнси»

Основатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook о смерти своего сына и солиста коллектива Сергея, пишет ТАСС. Музыканту был 31 год.

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию сына. Никаких подробностей трагедии он не сообщил. В пресс-службе коллектива заявили, что смерть Бондаренко не связана с несчастным случаем, однако отказались раскрыть подробности произошедшего, пишет Lenta.ru.

Музыкальная группа «Нэнси» была основана в 1992 году автором-исполнителем Анатолием Бондаренко в Донецкой области. Его сын Сергей Бондаренко вошел в состав коллектива в 2007 году, став новым фронтменом. В дискографии группы 23 альбома. В декабре «Нэнси» планировала дать концерт в Киеве.