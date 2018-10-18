Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Культура
174

Умер молодой солист группы «Нэнси»

Основатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook о смерти своего сына и солиста коллектива Сергея, пишет ТАСС. Музыканту был 31 год.

Сергей Бондаренко.
Сергей Бондаренко.
facebook.com

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию сына. Никаких подробностей трагедии он не сообщил. В пресс-службе коллектива заявили, что смерть Бондаренко не связана с несчастным случаем, однако отказались раскрыть подробности произошедшего, пишет Lenta.ru.

Музыкальная группа «Нэнси» была основана в 1992 году автором-исполнителем Анатолием Бондаренко в Донецкой области. Его сын Сергей Бондаренко вошел в состав коллектива в 2007 году, став новым фронтменом. В дискографии группы 23 альбома. В декабре «Нэнси» планировала дать концерт в Киеве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка