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Успокоил: Мединский объяснил идею ограничения показа фильмов в кинотеатрах

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российских кинотеатрах не будут ограничивать показ зарубежных фильмов. Так он прокомментировал информацию о том, что ведомство хочет ограничить показ иностранных картин до 35% от общего числа сеансов.

Владимир Мединский, министр культуры.
Владимир Мединский, министр культуры.
kremlin.ru

Министр объяснил: инициатива в том, чтобы количество сеансов каждого фильма в течение одного дня не превышало 35% от общего числа сеансов. Это нужно, чтобы у зрителя был выбор, рассказал ТАСС Мединский.

«Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом», — заявил министр.

Пока предложение находится в стадии обсуждения. Мединский заверил, что поручил тщательно проработать это предложение с киносетями, кинопрокатчики, с кинопроизводителями.

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