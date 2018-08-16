В Центральном парке Барнаула установят сейфы

Парк «Центральный» 1 сентября в 14:00 пригласил барнаульцев на праздник. Все желающие могут участвовать в создании новых арт-объектов на территории парка.

В этот день в «Центральном» пройдет акция «Сейф знаний». На зеленой полянке парка установят сейфы, куда поместят книги разных жанров для взрослых и детей. Для того чтобы читать было еще приятнее, администрация парка пригласила гостей принять участие в создании этих арт-объектов.

Парк приготовил краски и кисти, можно придумать свой образ для сейфа, прислать его на почту парка (park-ko@mail.ru) и принести лично и затем принять участие в росписи хранилищ.

«Сегодня чтение книг вновь становится популярным и все чаще с книгой в руках можно встретить детей и молодежь. А чтение на свежем воздухе полезнее в несколько раз!» — говорят в парке

Также на территории парка установят телефонные будки для подзарядки мобильных телефонов.

В этот день в «Центральном» соберутся прозаики и поэты, свою программу представит библиотека имени В.Я. Шишкова, а детская писательница Елена Ожич презентует свои книги.