День йоги - 21 июня. Укрепляющие дух поздравления в прозе, стихах и смс

День йоги отмечают в мире 21 июня. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Поздравления с днем йоги в смс

1

Поздравляю с днем йоги! Желаю, чтобы твоя практика была источником силы, энергии и вдохновения. Пусть каждый день приносит новые открытия и возможности для развития.

2

С днем йоги! Пусть этот день станет ещё одним поводом для того, чтобы напомнить себе о важности заботы о своём теле и духе. Желаю, чтобы практика приносила тебе только положительные эмоции и помогала достигать новых вершин.

3

В этот замечательный день хочу пожелать тебе бесконечного вдохновения, крепкого здоровья и новых достижений в практике йоги. Пусть она всегда помогает тебе быть в гармонии с собой и окружающим миром.

Поздравления с днем йоги в прозе

1

Поздравляю с днем йоги и хочу пожелать всегда занимать позу счастливого человека в этой жизни. Пусть йога дарит возможность почувствовать себя увереннее. Пусть после занятий душа взлетает высоко к облакам мечтаний, а тело наполняется невероятной бодростью и силой.

2

Поздравляю с днем йоги! Желаю, чтобы ваша духовность в тесном переплетении с физическими возможностями сотворили чудо — полную гармонию и принятие себя такими, какими нас создала природа. Будьте усердны, сосредоточены, наполнены живительной энергией и добром. Успехов и новых возможностей!

3

Поздравляю с днем йоги и желаю вдыхать воздух счастья и излучать доброту сердца, с каждым днём совершенствуя свое тело и укрепляя здоровье. Пусть йога дарит невероятные ощущения простоты и непринуждённости, и в то же время позволяет чувствовать себя грациозно и изящно.

Поздравления с днем йоги в стихах

1

Я с Днем йоги поздравляю

Всех любителей асан.

Пусть учение благое

Счастье лишь подарит вам.



Тело будет пусть здоровым,

Гармоничною — душа,

После каждой тренировки

Чтоб сказать: «Жизнь хороша!»

2

Всех, кто йогу уважает

Я сегодня поздравляю,

Философией высокой

Вдохновляться вам желаю.



Дарит йога пусть здоровье,

Силы, крепость вам несет,

Равновесие по жизни

И гармонию дает.

3

Поздравить тебя с Днем йоги

Спешу в этот яркий день лета,

Пусть дарит спокойствия много

Чудесная практика эта!



Порядок пусть и расслабленье

Наступят и в мыслях, и в жизни,

И йога тебе в настроенье

Внесёт океан оптимизма!

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