Глава британского МИД в меховой шапке рассмешила россиян

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла с рабочим визитом в Москву 10 февраля. Она прошлась по Красной площади в шубе и меховой шапке, хотя в столице было +2, пишет « КП» .

«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне так, как оделась глава МИД Британии, одеваются обычно при 14-градусных морозах. Местные смеялись над ней», — рассказал в Twitter написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

На опубликованном им фото глава британской дипломатии идет с послом Британии в России Деборой Броннерт. Последняя была без головного убора и в расстегнутом плаще.

Contrast Truss' outfit with that of British ambassador @DeborahBronnert, and it looks even more ridiculous. pic.twitter.com/t1vLIha1Bc — Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022

На контрасте с внешним видом британского посла Трасс выглядит еще более нелепо, считает Макдональд.