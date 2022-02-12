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Глава британского МИД в меховой шапке рассмешила россиян

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла с рабочим визитом в Москву 10 февраля. Она прошлась по Красной площади в шубе и меховой шапке, хотя в столице было +2, пишет «КП».

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

«Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне так, как оделась глава МИД Британии, одеваются обычно при 14-градусных морозах. Местные смеялись над ней», — рассказал в Twitter написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

На опубликованном им фото глава британской дипломатии идет с послом Британии в России Деборой Броннерт. Последняя была без головного убора и в расстегнутом плаще.

На контрасте с внешним видом британского посла Трасс выглядит еще более нелепо, считает Макдональд.

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