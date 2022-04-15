15 апреля
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«Я готов быть для нее боссом». Как молодой барнаулец создал трек, под который в TikTok снято 50 тысяч видео

Студент АлтГУ Владислав Звягинцев неожиданно стал одним из популярных тиктокеров в России — на его трек «Королева бала» сняты десятки тысяч видео. Altapress.ru поговорил с юным талантом и выяснил, сколько сил стоило Звягинцеву пробиться в звезды, и сколько денег упало в его кошелек.

Репер Владислав Звягинцев.
Репер Владислав Звягинцев.
Предоставлено altapress.ru.

И сложно, и просто

Владислав окончил музыкальную школу по классу фортепиано, но, как утверждает он сам, музыкальное образование ничем в карьере не помогло.

«Я начинал с депрессивных песен и бессмысленной музыки. Писал тексты и сводил их с мелодией в бесплатной версии программы FL Studio», — рассказывает Звягинцев.

В юности студент вдохновлялся творчеством рэпера Face. Однако свой первый трек «Королева бала» он сделал схожим по стилю с композициями Маркаса Маркулиса (Markul).

Репер Владислав Звягинцев.
Репер Владислав Звягинцев.
Предоставлено altapress.ru.

Процесс создания шедевров одновременно и сложен, и прост.

«Я нахожу биты, которые мне нравятся. Затем связываюсь с битмейкерами, чтобы приобрести у них лицензию и уже потом пишу тексты», — поясняет Владислав.

Звезда «ТикТока»

Первый трек, «Королева бала», выпущенный в феврале, разлетелся по всем уголкам социальной сети TikTok. Часть куплета особенно впечатлила девушек.

@angekayumova

Трек кайф ????

♬ Королева бала - WHITE GALLOWS

«Она хотела в Лондон, значит, я увезу ее в Лондон,
она хотела в Бостон, значит, я увезу ее в Бостон,
учись у меня, подонок,
я готов быть для нее боссом».

Барышни оценили героя композиции, как настоящего мужчину, готового исполнять любые желания своей возлюбленной.

«Звук мне не понравился, поэтому я не возлагал на трек больших надежд, но все равно загрузил. За ночь у меня набралось 4 тыс.лайков. И я понял, что нужно повысить интерес к песне», — говорит Владислав.

Для эффектной подачи трека он снял клип. Команду собрал из одногруппников.

@dikaya_kosandraaa

А вам что по душе ?)

♬ Королева бала - WHITE GALLOWS

«Ролик сняла Софья Крикуненко, у нее есть опыт и камера. Платить ей не пришлось», — делится Владислав.

Чтобы звук был чистым, Звягинцев снял студию. Но так как там время ограничено, а у вдохновения нет расписания, тиктокер приобрел собственное оборудование.

«Я копил со стипендии. Сначала купил аппаратуру для сведений треков. Акустическую кабину приобрел за 78 тыс рублей, микрофон стоил около 30 тыс., а ноутбук — 70 тыс.», — делится студент.

@madnakvrag

учись ????????

♬ Королева бала - WHITE GALLOWS

Теперь он — обладатель собственной студии звукозаписи у себя в квартире. Правда, столик мамы пришлось пододвинуть.

На высоте

Первый успешный трек Владислав записал в сотрудничестве со звукозаписывающей компанией «Союз Мьюзик». «Королева бала» принесла Звягинцеву 70 тыс. рублей. Такой доход стал возможным, так как «Союз Мьюзик» залила трек во «Вконтакте».

«Площадка платит лейблу определенную сумму, в зависимости от количества прослушиваний. Из этого 40% забирает звукозаписывающая компания, а мне достается 60%", — отметил Звягинцев.

@whitegallowsbless

трек: WHITE GALLOWS - «Завет» ????

♬ оригинальный звук - whitegallowsbless

Второй трек Владислава — «Завет» — тоже можно послушать во «Вконтакте». Там он доступен с 28 марта. За «Завет» молодому рэперу заплатили 140 тыс. рублей. Деньги выплатили еще до того, как трек залили на площадку.

На текущий год Владислав поставил цель — выпуск пяти треков, а также совместный проект с группой Kavabanga & Depo & Kolibri. В мечтах у барнаульца — сравняться в заработке и популярности с известными тиктокерами Даней Милохиным и Павлом Дворецким.

Елизавета Козубенко.

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