«Я готов быть для нее боссом». Как молодой барнаулец создал трек, под который в TikTok снято 50 тысяч видео

И сложно, и просто
Владислав окончил музыкальную школу по классу фортепиано, но, как утверждает он сам, музыкальное образование ничем в карьере не помогло.
«Я начинал с депрессивных песен и бессмысленной музыки. Писал тексты и сводил их с мелодией в бесплатной версии программы FL Studio», — рассказывает Звягинцев.
В юности студент вдохновлялся творчеством рэпера Face. Однако свой первый трек «Королева бала» он сделал схожим по стилю с композициями Маркаса Маркулиса (Markul).
Процесс создания шедевров одновременно и сложен, и прост.
«Я нахожу биты, которые мне нравятся. Затем связываюсь с битмейкерами, чтобы приобрести у них лицензию и уже потом пишу тексты», — поясняет Владислав.
Звезда «ТикТока»
Первый трек, «Королева бала», выпущенный в феврале, разлетелся по всем уголкам социальной сети TikTok. Часть куплета особенно впечатлила девушек.
@angekayumova
Трек кайф ????♬ Королева бала - WHITE GALLOWS
«Она хотела в Лондон, значит, я увезу ее в Лондон,
она хотела в Бостон, значит, я увезу ее в Бостон,
учись у меня, подонок,
я готов быть для нее боссом».
Барышни оценили героя композиции, как настоящего мужчину, готового исполнять любые желания своей возлюбленной.
«Звук мне не понравился, поэтому я не возлагал на трек больших надежд, но все равно загрузил. За ночь у меня набралось 4 тыс.лайков. И я понял, что нужно повысить интерес к песне», — говорит Владислав.
Для эффектной подачи трека он снял клип. Команду собрал из одногруппников.
@dikaya_kosandraaa
А вам что по душе ?)♬ Королева бала - WHITE GALLOWS
«Ролик сняла Софья Крикуненко, у нее есть опыт и камера. Платить ей не пришлось», — делится Владислав.
Чтобы звук был чистым, Звягинцев снял студию. Но так как там время ограничено, а у вдохновения нет расписания, тиктокер приобрел собственное оборудование.
«Я копил со стипендии. Сначала купил аппаратуру для сведений треков. Акустическую кабину приобрел за 78 тыс рублей, микрофон стоил около 30 тыс., а ноутбук — 70 тыс.», — делится студент.
@madnakvrag
учись ????????♬ Королева бала - WHITE GALLOWS
Теперь он — обладатель собственной студии звукозаписи у себя в квартире. Правда, столик мамы пришлось пододвинуть.
На высоте
Первый успешный трек Владислав записал в сотрудничестве со звукозаписывающей компанией «Союз Мьюзик». «Королева бала» принесла Звягинцеву 70 тыс. рублей. Такой доход стал возможным, так как «Союз Мьюзик» залила трек во «Вконтакте».
«Площадка платит лейблу определенную сумму, в зависимости от количества прослушиваний. Из этого 40% забирает звукозаписывающая компания, а мне достается 60%", — отметил Звягинцев.
@whitegallowsbless
трек: WHITE GALLOWS - «Завет» ????♬ оригинальный звук - whitegallowsbless
Второй трек Владислава — «Завет» — тоже можно послушать во «Вконтакте». Там он доступен с 28 марта. За «Завет» молодому рэперу заплатили 140 тыс. рублей. Деньги выплатили еще до того, как трек залили на площадку.
На текущий год Владислав поставил цель — выпуск пяти треков, а также совместный проект с группой Kavabanga & Depo & Kolibri. В мечтах у барнаульца — сравняться в заработке и популярности с известными тиктокерами Даней Милохиным и Павлом Дворецким.
Елизавета Козубенко.