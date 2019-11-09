Российская пловчиха свела с ума поклонников одним откровенным фото

«Очаровательная», «Невероятная», «Да что ж за огонь то такой», «С ума сойти» — пишут поклонники Юлии из разных стран в Instagram. Многие отмечают, что с такой внешностью спортсменке смело можно работать моделью или актрисой.
Сама Юлия фотографию никак не прокомментировала, поставив лишь несколько смайлов.
Юлия Ефимова сейчас проводит время в Лос-Анджелесе. Ее можно встретить на пляже Малибу, или в Венис-Бич. Откровенные фотографии в ее аккаунте не редкость — Юлия часто позирует в купальнике, каждый раз собирая тысячи комплиментов.
Ранее в сети горячо обсуждали фото певицы Алсу. Поклонники отметили сногсшибательную внешность 36-летней певицы.