Тайное стало явным. Петросян открыто приехал на фестиваль с новой пассией

Шоумен Евгений Петросян впервые появился перед широкой общественностью со своей новой молодой пассией — Татьяной Брухуновой: они вместе приехали на закрытие фестиваля «Новая волна» в Сочи, сообщает информационный портал Info24 .

Надо сказать, что 73-летний Евгений Петросян скрывал от публики свои отношения со своей 30-летней ассистенткой — они появлялись вместе, но это были вечеринки для узкого круга лиц. Но, видимо, больше скрываться не было смысла. С ней он прибыл на фестиваль «Новая волна» в Сочи.

Впрочем, как пишут журналисты, его дама сердца всё же прикрывала лицо перед фотокамерами. Но в ходе конкурса молодых артистов они оба заняли места недалеко от жюри, где сидели другие звезды шоу-бизнеса.

Петросян выглядел на фестивале весьма раскованным и радостным. В своем Instagram он опубликовал массу положительных (и отчасти юмористических) отзывов о фестивале. Правда, совместных фото с Татьяной он пока все же не размещает.

Со своей стороны Татьяна тоже публикует фотографии примерно из тех же мест, и это сразу отметили ее фолловеры. Один из них даже призвал ее перестать уже скрывать отношения с Петросяном.

Популярный юморист развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года, они прожили в браке 32 года. Он долгое время скрывал близкие отношения с молодой ассистенткой, но, как водится, и это тайное стало явным.