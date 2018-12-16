В Афинах застрелили ягуаров, сбежавших из зоопарка из-за антилопы

По словам работников зоопарка, причиной побега кошачьих стала антилопа.
Жан Жак Лесуэр,
совладелец зоологического парка Аттики:
Мы поймали антилоп, чтобы отправить их на Кипр, однако одна антилопа сбежала, начала бегать и на большой скорости ударилась о защитное стекло вольера ягуаров. Мы поймали антилопу. И поначалу не заметили, что тройное стекло было серьёзно повреждено. Так ягуарам удалось сбежать.
Обнаруживший побег хищников немедленно сообщил о происшествии и сразу же был приведён в действие протокол безопасности. Сразу же были эвакуированы посетители, которых на тот момент оказалось около 30 человек. По словам совладельца, на то, чтобы снотворное подействовало на ягуаров, потребовалось бы несколько минут, а рисковать людьми было нельзя. Поэтому решили застрелить животных.