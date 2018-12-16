В Афинах застрелили ягуаров, сбежавших из зоопарка из-за антилопы

Из афинского зоопарка из вольеров сбежали два ягуара, когда в зверинце было много посетителей. Зверей пришлось застрелить, признались охранники, так как усыпить их не было возможности, пишет РИА Новости.

По словам работников зоопарка, причиной побега кошачьих стала антилопа.

Жан Жак Лесуэр,

совладелец зоологического парка Аттики:

Мы поймали антилоп, чтобы отправить их на Кипр, однако одна антилопа сбежала, начала бегать и на большой скорости ударилась о защитное стекло вольера ягуаров. Мы поймали антилопу. И поначалу не заметили, что тройное стекло было серьёзно повреждено. Так ягуарам удалось сбежать.

Обнаруживший побег хищников немедленно сообщил о происшествии и сразу же был приведён в действие протокол безопасности. Сразу же были эвакуированы посетители, которых на тот момент оказалось около 30 человек. По словам совладельца, на то, чтобы снотворное подействовало на ягуаров, потребовалось бы несколько минут, а рисковать людьми было нельзя. Поэтому решили застрелить животных.