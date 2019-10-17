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Яна Рудковская для съемок в модной журнале сильно изменилась и стала похожа на своего мужа

44-летняя продюсер Яна Рудковская стала героиней нового выпуска журнала Tatler и впервые украсила обложку глянца. Автором съемки выступил фэшн-фотограф Данил Головкин. Поклонники восприняли ее новый образ неоднозначно.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Скриншот видео 1tv.ru/shows/segodnya-vecherom

На черно-белом фото для обложки продюсер, как обратили внимание пользователи сети, выглядит неузнаваемой.

«А кто на этой обложке? Это ж не она», «Не похожа на Яну», «На обложке как будто Евгений Плющенко с накрашенными ресницами», — недоумевали люди, комментируя снимок в инстаграме.

В интервью изданию Яна Рудковская рассказала о своем новом реалити-шоу «#ЯнаСупер», о том, сколько уходит денег и сил, чтобы жить на виду у всей страны и, конечно же, вспомнила о детстве и с чего начинались ее успехи в бизнесе.

К слову, Яна Рудковская много лет прожила в Барнауле, училась в школе № 55.

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