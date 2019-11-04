Звезды шоу-бизнеса России отметили 4 ноября иконами, платочками и призывом к молитве

Звезды шоу-бизнеса России не преминули сделать 4 ноября темой своих постов в соцсетях. Даже певица и блогер-миллионник Ольга Бузова написала, что молитва творит чудеса.

Ольга Бузова поздравила всех своих подписчиков с днем Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

«Люди во всём мире обращаются к Богородице за помощью и Она всех утешает! Я всегда чувствую Её помощь, защиту и любовь. Молитва творит чудеса. Но важно не только просить, а уметь благодарить… За всё, что у нас есть и даже за то, чего нет», — написала Ольга.

Мисс Вселенная 2002 года, фотомодель, актриса и певица Оксана Фёдорова одела платочек и отправилась в церковь. И тоже поздравила своих фолловеров.

Эстрадная певица Евгена Ваенга и продюсер Андрей Разин опубликовали икону. Ваенга отметила, что Казанская икона Пресвятой Богородицы — очень почитаем в России.

Отметился и Стас Михайлов — эстрадный певец, автор песен, актер и продюсер. Она сказал, что будет праздновать день Казанской иконы вечером 4 ноября в Тамбове — вероятно, там у него намечен концерт.

Однако звезды все же разделились на тех, кто отмечает праздник Казанской иконы, и тех, кто поздравлял подписчиков с Днем народного единства. К последним, например, относится певица Валерия и актер Сергей Безруков.

В общем, единства у российских звезд не получилось. Да и ладно — пусть будет больше мнений. Хороших и разных.