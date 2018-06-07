Ассортимент шире, цены ниже! Скидки на керамическую плитку KERAMA MARAZZI

7 июня 2018, 09:48

Лето уже на пороге, а это значит что настало время обновлений, время новых летних коллекций!

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Иллюстрация : архив KERAMA MARAZZI.

Один из ведущих европейских производителей керамической плитки и керамического гранита, KERAMA MARAZZI представила новую коллекцию керамической плитки, керамического гранита и мозаики "Мечты о Париже". Город, возлюбленный поэтами, художниками и музыкантами, Париж не перестаёт удивлять и открывает миру множество своих обликов. Атмосферу столичных улиц, их характер и настроение, впечатления и любопытные детали дизайнеры KERAMA MARAZZI отразили в множестве новых серий.

Новинки уже представлены в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI! А также скидки и специальные предложения! Только в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI специальные цены на ряд серий плитки формата 15х40, 20х30, 25х40, керамический гранит формата 30х30, 40х40 и 20х50.

В акции участвуют:

"Аверно" от 997 руб. кв.м.
"Аверно" от 997 руб. кв.м.


"Александрия" 20*30 от 649 руб. кв.м.
"Александрия" 20*30 от 649 руб. кв.м.


"Гран Пале" 25*40 от 853 руб. кв.м.
"Гран Пале" 25*40 от 853 руб. кв.м.


"Летний Сад" от 662 руб. кв.м.
"Летний Сад" от 662 руб. кв.м.


"Туари" от 555 руб. кв.м.
"Туари" от 555 руб. кв.м.


"Ноттингем" от 857 руб. кв.м.
"Ноттингем" от 857 руб. кв.м.

А также скидки 15% на хиты продаж керамической плитки и керамогранита!


Вирджилиано от 1181 руб. кв.м. (вместо 1348 руб.).
Вирджилиано от 1181 руб. кв.м. (вместо 1348 руб.)


"Город на воде" от 1402 руб. кв.м. (вместо 1600 руб.).
"Город на воде" от 1402 руб. кв.м. (вместо 1600 руб.)


"Искья" от 1303 руб. кв.м. (вместо 1488 руб.).
"Искья" от 1303 руб. кв.м. (вместо 1488 руб.)

Дизайн-Проект бесплатно!

Приходите в фирменные магазины KERAMA MARAZZI, мы поможем вам сделать правильный выбор!

Список коллекций, участвующих в акции уточняйте у продавцов магазина. Цены действительны на момент публикации. Предложение не является публичной офертой. В акции не участвуют: клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются. Акция проводится с 1 по 30 июня 2018 г.

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Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в г. Барнаул:  ул.Малахова,94-б, тел. 8 (3852) 27-10-97

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