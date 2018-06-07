Ассортимент шире, цены ниже! Скидки на керамическую плитку KERAMA MARAZZI

Один из ведущих европейских производителей керамической плитки и керамического гранита, KERAMA MARAZZI представила новую коллекцию керамической плитки, керамического гранита и мозаики "Мечты о Париже". Город, возлюбленный поэтами, художниками и музыкантами, Париж не перестаёт удивлять и открывает миру множество своих обликов. Атмосферу столичных улиц, их характер и настроение, впечатления и любопытные детали дизайнеры KERAMA MARAZZI отразили в множестве новых серий.

Новинки уже представлены в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI! А также скидки и специальные предложения! Только в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI специальные цены на ряд серий плитки формата 15х40, 20х30, 25х40, керамический гранит формата 30х30, 40х40 и 20х50.

В акции участвуют:





















А также скидки 15% на хиты продаж керамической плитки и керамогранита!













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Список коллекций, участвующих в акции уточняйте у продавцов магазина. Цены действительны на момент публикации. Предложение не является публичной офертой. В акции не участвуют: клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются. Акция проводится с 1 по 30 июня 2018 г.

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Фирменный магазин KERAMA MARAZZI в г. Барнаул: ул.Малахова,94-б, тел. 8 (3852) 27-10-97